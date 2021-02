Bătaie cu pumni și picioare între patru tineri, într-un mall din Craiova. Totul s-a întâmplat spontan, iar unul dintre bărbați, în vârstă de 21 de ani, a fost grav rănit.

Polițiștii au fost alertați și s-au deplasat de îndată la locul altercației. Astfel, oamenii legii, după ce i-au identificat pe bătăuși, au deschis dosar penal pentru lovire, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Niciunul dintre tineri nu avea asupra lui obiecte ascuțite. Imediat după scandal, tânărul de 21 de ani a fost dus la spitalul județean pentru a primi îngriji medicale.

Din imagini se poate vedea cum bărbaţii îşi împart pumni şi se împing în vitrine. Unul dintre ei este dezbrăcat la bustul gol, scrie realitateadecraiova.net.

„In cursul acestei zile, politistii Sectiei 3 Politie Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca, in incinta unui centru comercial din Craiova, doua persoane se agreseaza reciproc. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului, iar in urma verificarilor efectuate acestia au stabilit faptul ca intre 2 tineri pe de o parte si alti 2 pe de alta parte ar fi izbucnit un conflict spontan. In urma altercatiei, un tanar de 21 de ani, din Craiova a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Mihaela Sadoveanu.

Poliţiştii au deschis un dosar pentru a vedea dacă şi alte persoane au fost implicate în conflict.

„In cauza, politistii au intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice si continua cercetarile in vederea identificarii tuturor persoanelor implicate in altercatie si a dispunerii masurilor legale”, a adăugat reprezentantul IPJ Dolj.