Victor Ponta ia în calcul să NU voteze decretul președintelui privind STAREA DE URGENȚĂ?

”Trebuie sa ma pronunt, ca deputat in Parlamentul Romaniei, asupra decretului Presedintelui Romaniei privind prelungirea cu inca o luna a starii de urgenta : PENTRU/ CONTRA / ABTINERE !

Am ajuns la o maturitate si experienta politica in care eu nu accept sa fiu un simplu vot / vreau sa exprim ceea ce gandesc si simt multi oameni / si sa votez ceea ce cred ca este bine - nu ce “trebuie” si nici ce “s-a decis”

Va rog sa imi spuneti opinia si argumentele dvs : pentru/ contra sau abtinere ; si maine (luni) la ora 18, aici pe contul meu, o sa va prezint decizia mea !

Pana atunci insa e bine sa stiti ca ma asteptam , atunci cand cineva imi cere votul pentru o decizie atat de grava, sa aflu urmatoarele :

1. Ce anume a facut Guvernul Romaniei util in ultima luna beneficiind de starea de urgenta - ( sa aflu numarul de imbolnaviti si de decedati si sa urmaresc conferinte penibile de declaratii fara sens putem si fara ) / ce isi propune sa faca si nu poate daca nu ne aflam in starea de Urgenta

2. Care este Planul de Relansare Economica a Romaniei? Cand putem sa mergem la munca? Cu ce bani o sa traim toti in Romania daca suntem blocati toti in casa?

3. De ce, in timp ce noi suntem blocati in case si mii de romani sunt amendati pentru incalcarea restrictiilor , Guvernul Romaniei a organizat in secret deplasare prin Romania si ulterior in alte tari din UE a zeci de mii de romani trimisi la munca fara nicio masura de protectie sanitara si sociala

4. Cand se asigura in mod complet pentru Sistemul Medical capacitatea de testare zilnica si echipamentele de protectie pentru personal? De ce nu s-au asigurat deja de la momentul declararii Starii de Urgenta?

5. Ce se intampla cu anul scolar? Cu profesorii si copiii nostri? Cand si in ce fel isi pot relua activitatea de invatare?

6. De ce s-a permis si incurajat de catre Guvern in timpul Starii de Urgenta exploatarea ilegala a padurilor din Romania si exportul de grane si produse alimentare de baza ?

7. Ce se intampla din punct de vedere medical, economic si social cu sutele de mii de romani reveniti in tara in timpul Starii de Urgenta?

8. De ce Guvernul refuza sa sprijine prin masuri concrete sectorul Agricultura si Industria Alimentara din Romania?”, a scris Victor Ponta pe Facebook.