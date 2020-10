Veste bună pentru angajatori! Ministerul Muncii a finalizat actul normativ privind digitalizarea relațiilor de muncă

"Gata! Sunt gata să ating următorul meu obiectiv: digitalizarea relațiilor de muncă. (....) După consultări cu sindicatele şi patronatele, după discuţii cu antreprenori din Bucureşti şi din ţară am luat decizia de a face un pas major în ce priveşte digitalizarea relaţiilor de muncă şi, implicit, simplificarea derulării acestora", se arată în anunțul postat de minstrul liberal pe contul său de Facebook.

Printre prevederile actului normativ se numără:



• se va putea folosi semnătura electronică atât la semnarea cât și la modificarea sau încetarea Contractului Individual de Muncă;

• se va putea folosi semnătura electronică la instructajul SSM inclusiv în cazul telemuncii;

• documentele se vor putea păstra în arhivă electronică;

• activitatea telesariatului, care nu va mai fi obligat să menționeze locul în care prestează activitatea, se va putea verifica prin mijloace electronice;

• telesalariatul își va putea folosi propriul laptop/echipament pentru desfășurarea muncii, prin acordul părților;

• angajatorul nu va mai fi obligat să răspundă pentru condițiile de muncă alese de către telesalariat.



"Cred că astfel de măsuri salvează timpul cetăţenilor, reduc birocraţia şi sporesc încrederea în sistemul public. Las actul normativ în transparenţă pentru alte observaţii, dar sunt suficient de încăpăţânată să îl duc până la capăt indiferent de obstacole. Mai am şi reacţii menite să mă determine să renunţ, recunosc. Deja au apărut discuţii legate de obţinerea semnăturii electronice, cât de scumpă este şi de unde se va procura. Va exista o perioadă de tranziţie în care se va permite folosirea semnăturii olografe. Am o soluţie pentru sistemul public", a arătat Violeta Alexandru.



Potrivit ministrului, România trebuie să se modernizeze cât mai repede, întrucât, cu fiecare an care trece, România rămâne în urmă faţă de alte ţări europene civilizate: "Nu mai avem timp. Cu fiecare an care trece, România rămâne în urmă față de alte țări europene civilizate".