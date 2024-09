Ce noutăți aveți la Legend Airlines? Ne puteți oferi câteva informații despre rutele și operațiunile actuale?

Suntem încântați să anunțăm că Legend a început o nouă operațiune cu Neos Italy, după finalizarea cu succes a activității Hajj (pelerini) cu Spice Jet India și Garuda Indonesia. Acest contract ACMI implică alocarea a două aeronave Airbus A340 pentru a sprijini zborurile de sezon de vârf și AOG ale Neos. În prezent, operațiunile noastre sub indicativul Neos sunt în principal în Europa, incluzând rute precum Milano MXP către Rodos RHO, Heraklion HER și Ibiza IBZ, cu extinderi către destinații lung-curier, cum ar fi Amritsar ATQ în India. Aceste curse evidențiază capacitatea noastră de a gestiona diverse cerințe de zbor și ne consolidează prezența pe piața ACMI, pe măsură ce pregătim și extinderea în Canada, zilele următoare.

Planifică Legend Airlines să își extindă serviciile pe piața românească sau poate să își consolideze prezența aici?

Deși nu făcea parte din planul nostru inițial, am identificat cerere semnificativă pentru zboruri lung-curier, fără escale. Având în vedere capacitățile actuale ale flotei Legend, credem că suntem bine poziționați pentru a servi piața românească și pentru a răspunde nevoii de opțiuni de călătorie convenabile. Am realizat, de asemenea, performanțe semnificative prin deservirea aeroporturilor din diverse țări și continente, inclusiv Indonezia, Australia, India (unde operăm din peste cinci aeroporturi), Senegal, Arabia Saudită, Islanda și Kazahstan. A fost o onoare pentru noi, ca și companie aeriană românească care operează sub un Certificat de Operator Aerian (AOC) românesc și care arborează cu mândrie drapelul României pe aeronavele noastre, să ne extindem prezența în aceste destinații internaționale.

Există planuri de a adăuga mai multe aeronave Airbus A340 în flota Legend Airlines în viitorul apropiat? Vedem că Legend operează astăzi cu 3 avioane, YR-LRD / YR-LRC / YR-LRE.

În conformitate cu angajamentul nostru de a ne extinde flota, suntem încântați să adăugăm în viitorul apropiat aeronave suplimentare din familia Airbus și ne gândim la Airbus A330, Airbus A321 sau Airbus A320. Suplimentarea cu aceste aeronave va îmbunătăți capacitățile noastre operaționale și ne va permite să răspundem unui spectru mai larg de cerințe de zbor. Pe măsură ce creștem, rămânem angajați să menținem cele mai înalte standarde de siguranță operațională și conformitate, asigurându-ne că extinderea noastră se aliniază atât cererii pieței, cât și, bineînțeles, cerințelor de reglementare.

Legend Airlines a scris recent istorie aterizând pe continentul australian pentru prima dată în ultimele decenii, cu zborul Bahrain-Jakarta-Brisbane. Ne puteți spune mai multe despre această operațiune – ce tip de zbor a fost și pentru ce companie aeriană a fost operat? Va zbura Legend mai des în Australia?

Recentul nostru zbor către Australia a fost un charter VIP aranjat pentru Echipa Națională de Fotbal a Bahrainului, arătând capacitatea noastră de a opera pe piețe globale diverse. Charterul a implicat transportul întregii echipe de 50 de pasageri la Brisbane, Australia, unde aeronava și echipajul au rămas timp de o săptămână. După meci, Legend îi va transporta înapoi în Bahrain. Deși în prezent nu avem planuri pentru zboruri regulate către Australia, rămânem deschiși la cereri viitoare de charter în această regiune, demonstrând încă o dată adaptabilitatea noastră la operațiuni speciale de zbor.

Privind spre viitor, există vreo bază în zvonurile că Legend Airlines ar putea începe operațiuni către Canada? De asemenea, luați în considerare intrarea pe piața din Statele Unite?

Explorăm activ posibilitatea de a conecta România cu Canada și Statele Unite prin diverse rute. Deși Legend Airlines nu operează în prezent zboruri din România, vedem potențial în această piață, în special în segmentul zborurilor lung-curier. Poziția geografică strategică a României, împreună cu cererea în creștere pentru zboruri lung-curier directe, plasează țara ca un potențial hub pentru călătoriile transatlantice. Și nu numai… Credem că piața românească devine treptat mai pregătită pentru astfel de servicii și evaluăm cu atenție condițiile necesare pentru a asigura operațiuni de succes. În plus față de deservirea pieței românești, calculăm extinderea acoperirii noastre prin atragerea de trafic din țările vecine, precum Bulgaria, Serbia și Moldova. Această abordare regională nu doar că ar întări poziția României având un hub aviatic important în Europa Centrală și de Est, dar ar oferi și o experiență de călătorie mai simplificată pentru pasagerii din întreaga regiune.

Sursa: acar.aero