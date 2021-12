"Noi am trecut din zona roșie în galbenă și verde în decurs de 10 zile, ceea ce înseamnă foarte, foarte rapid. A existat un decalaj în ceea ce privește evoluția infecției. Probabil proporția persoanelor din România care au trecut prin infecție a fost mai mare la noi. Diferența e că la noi au murit mult mai multe persoane. La ei infecția a apărut la persoanele vaccinate care nu au făcut forme ale bolii grave și scăderea a fost mai lentă. Noi am plătit un preț mai mare. Am scăpat mai repede de acest val, dar mai multe persoane nevaccinate s-au infectat și unele dintre ele au și murit", a declarat Rafila, duminică seara, în exclusivitate la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele statului paralel, realizate de jurnalista Anca Alexandrescu.