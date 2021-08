„E clar că ne aflăm pe un trend ascendent”, declară medicul, subliniind că în următoarele săptămâni foarte probabil varianta Delta va deveni dominantă şi în România. Estimările arată că la sfârşit de august se va ajunge la 800-900 de cazuri zilnic, iar după jumătatea lunii septembrie se pot depăşi 1.500 de cazuri zilnic.

„În momentul de faţă observăm o creştere a numărului de cazuri, pentru că în săptămâna 26 iulie – 1 august vorbim de peste 1.040 de cazuri, ceea ce înseamnă o creştere cu 60% a numărului de cazuri de la nivelul săptămânii în curs. Tocmai de aceea este foarte importat ca în perioada următoare – pentru că e clar că ne aflăm pe un trend ascendent, am plecat de la începutul lui iulie când vorbeam de o medie la 7 zile a numărului de cazuri de 40 şi am ajuns în momentul de faţă la o medie de 144 de cazuri, deci practic o creştere foarte mare a numărului de cazuri. Acesta ar fi un aspect. Al doilea aspect este legat de faptul că avem, cât se poate de clar, varianta Delta inclusiv pe teritoriul ţării. În săptămâna precedentă vorbeam deja de 127 de cazuri confirmate, dar ceea ce este important este că în ultimele opt săptămâni rata de pozitivare a testelor de secvenţiere pentru varianta Delta a crescut de cinci ori. Deci acest lucru este cel care ne îngrijorează şi faptul că în săptămâna 29, din totalul secvenţierilor, 56% au fost pozitive pentru varianta Delta. Deci acest lucru ne arată că în următoarele săptămâni foarte probabil varianta Delta va deveni dominantă şi în România, or, la acel moment, numărul de cazuri care pot să apară poate să fie substanţial crescut. Noi suntem, în acest moment, pe o creştere lentă, numărul absolut de cazuri este mic şi asta este foarte bine, însă situaţia actuală nu poate să rămână aşa la nesfârşit”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă, duminică seară, la o televiziune de știri.

„Pot să vă spun categoric că suntem pe o creştere a numărului de cazuri. Or, dacă vorbim de o creştere a numărului de cazuri, se estimează, conform scenariilor noastre pe care ne uităm, că vom înregistra progresiv această creştere a numărului de cazuri. Undeva la sfârşit de august estimăm că vom ajunge la 800-900 de cazuri zilnic, iar undeva după jumătatea lunii septembrie am putea depăşi 1.500 de cazuri în fiecare zi. Dar atenţie, aici vorbim de un scenariu, iar în viaţa de zi cu zi dacă până la acel moment varianta Delta devine dominantă, s-ar putea să fie mai accelerată”, a adăugat medicul.

Întrebat dacă este posibil ca acesta să fie începutul celui de-al patrulea val al pandemiei, Valeriu Gheorghiţă a răspuns: „foarte probabil că da”.