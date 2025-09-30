Surse medicale au declarat în exclusivitate pentru Mediafax că lui Valentin Ceaușescu i-a recidivat o afecțiune gravă, care i-a fost diagnosticat, inițial, în urmă cu aproape 15 ani. Întrucât tratamentul costă o avere și ultimul moștenitor al cuplului comunist nu-l poate suporta din punct de vedere financiar, acesta a cerut ajutorul statului.

Ceaușescu s-a adresat atât Ministerului Sănătății, cât și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Agenției Naționale a Medicamentului, dar nu a primit un răspuns favorabil.

„Domnul Valentin Ceaușescu are probleme medicale al căror tratament nu poate fi amânat. O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei și e foarte scump un asemenea tratament pentru posibilitățile lui materiale”, au precizat surse medicale pentru Mediafax.

CNAS a refuzat să suporte tratamentul pe motiv că o comisie multidisciplinară a stabilit că acesta nu este decontat în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, aspect care a fost trecut și în biletul de externare al pacientului.

Valentin Ceaușescu s-a adresat inclusiv Cancelariei premierului, dar nici acolo nu a găsit înțelegere. Așa încât a depus o cerere la instanță, prin care a solicitat judecătorilor să oblige statul la acoperirea costurilor pentru administrarea medicamentului ce i-a fost recomandat.

Instanța a fixat un prim termen de judecată, însă, până atunci, a decis provizoriu ca Valentin Ceaușescu să primească cu titlu gratuit tratamentul cerut.

