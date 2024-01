După ce mesajul președintelui a apărut pe pagina de socializare, sute de români au reacționat.



"Dragi români, pe măsură ce ne apropiem de începutul unui nou an reflectăm la ce a însemnat 2023 pentru fiecare dintre noi (...). Am reuşit să menţinem o guvernare stabilă care a continuat să modernizeze marile sisteme publice, de la educaţie, la sănătate, la infrastructură şi administraţie", a spus Iohannis în mesajul de Anul Nou.



Klaus Iohannis a primit un val de mesaje ironice pe Facebook.



”Convingerea este într-adevăr că măcar un lucru bun o să se întâmple în 2024: se termină mandatul!”



”Îți dorim și ție ce avem noi românii de rând.”



”Noi îți dorim din tot sufletul pentru anul viitor DRUM BUN".



”Normal ar fi trebuit să-ți îndeplinești promisiunile din campaniile electorale nu să fii primul turist al țării pe banii noștri la costuri exorbitante și cu beneficii pentru tine! Să-ți fie RUȘINEEE...!”



”Să lucrați voi pe un salariu de 2.500 lei din care doar 2.200 lei în mână și 300 lei valoarea bonului în lei. Să vă fie rușine”



Și de această dată, Iohannis a fost taxat de români pentru deplasările în străinătate din ultimul an.



”Ai traversat din România până în Brazil pe banii noștri.”



”Cu pretextul că vizite oficiale, anul ăsta ai fost în excursii pe banii noștrii.

Te-ai plimbat prin lume pe banii noștri, în vacanțe.”



”Bine că noul an ne aduce plecarea ta de la Cotroceni! Prima realizare pe 2024”.



Președintele României a ajuns de două ori în acest an în Emiratele Arabe Unite. El a mai fost în Africa, în Japonia și America de Sud.