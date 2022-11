Preşedintele Klaus Iohannis a fost decorat, joi, de omologul lituanian, Gitanas Nauseda, cu ''Marea Cruce a Ordinului pentru Meritele Lituaniei" - "Grand Cross of the Order for Merits to Lithuania". La rândul său, preşedintele Klaus Iohannis i-a conferit omologului lituanian Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Colan.