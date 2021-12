GB WhatsApp, WhatsApp Delta sau WhatsApp Plus sunt clone ale aplicației oficiale, care însă oferă o serie de opțiuni în plus. Mulți le folosesc pentru că pot să trimită mai mult poze simultan sau să nu le permită interlocutorilor să vadă dacă le-au citit mesajele, facilități disponibile doar pe variantele neoficiale ale WhatsApp, potrivit The Sun.

WhatsApp a înăsprit recent politicile privind utilizarea clonelor aplicației sale și a început să ia măsuri împotriva celor care le folosesc. Utilizatorii se pot alege cu închiderea permanentă a contului sau să își piardă întreaga arhivă a conversațiilor.

„Dacă ați primit un mesaj în aplicație care spune că contul dvs. este „închis temporar”, înseamnă că probabil că utilizați o versiune neacceptată de WhatsApp în locul aplicației oficiale. Dacă nu treci la aplicația oficială, contul tău de WhatsAppar putea să fie închis definitiv”, este mesajul pe care îl primesc utilizatorii care nu folosesc varianta oficială.

Versiunile neoficiale nu sunt disponibile în Google Play Store, ci doar de pe anumite site-uri externe magazinului Google. Compania a transmis că aceste clone încalcă politicile sale de securitate.