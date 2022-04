This is how children go to school during the lockdown in Shanghai. pic.twitter.com/CKSOkDFjSz

Așa se duc cei mai mulți copii la școlile din Shanghai. Autoritățile chineze au permis o ușoară relaxare însă cetățenii nu au voie să iasă din cartierul lor. Noua politică „zero-Covid” impusă de autorități a împins oamenii la gesturi nebunești.

Milioane de oameni din Shanghai au făcut foamea în casă. Cei mai mulți nu au avut cum să își ia nici macar medicamente. Asistenții sociali sunt copleșiți de cererile uriașe. Transporturile au fost complet blocate, iar cele mai multe afaceri au înregistrat pierderi uriașe. Marile companii și-au închis activitatea, iar marii retaileri înregistrează o uriașă risipă alimentară de fructe și legume.

CHINA - The man made crisis. Shanghai residents are starving and businesses are being destroyed needlessly, as food rots in warehouses. Unable to be delivered to shops and markets, which have been forcibly closed.



Zero Covid is a failed, cruel policy.



pic.twitter.com/X794ynNqQR