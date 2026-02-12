UNITATE NAȚIONALĂ: Românii anunță marea mobilizare pentru protest, după apelul făcut de George Simion | VIDEO
Foto/Arhivă/Inquam
După apelul lansat de George Simion, un val impresionant de mobilizare s-a propagat printre românii din toate colțurile țării.
Mobilizare printre românii nemulțumiți de de măsurile de austeritate impuse de guvernanți.
Aceștia și-au exprimat public nemulțumirea profundă față de povara fiscală actuală, declarând că nu mai pot susține taxele și impozitele impuse de guvernarea condusă de Ilie Bolojan.
Manifestarea de solidaritate s-a transformat rapid într-un mesaj de forță majoră, prin care cetățenii cer o schimbare radicală a politicilor economice care le afectează nivelul de trai.
Un singur mesaj. Sute de forme de protest Mii de comunităţi Pe 12 februarie, la 12:00, fă-ţi vocea auzită, oriunde ai fi!
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026
Citește și:
- 20:31 - Alertă DNSC: Atenție la mesajele frauduloase care folosesc identitatea instituției
- 20:31 - Ordonanță cu scandal. Miliardele din SAFE sunt în aer
- 20:14 - Rusia a lansat un nou atac devastator asupra Ucrainei. Peste 800 de drone lansate în plină zi, cel puțin șase morți
- 19:56 - Presiunile la adresa TELEVIZIUNII POPORULUI continuă! NU cedăm!
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News