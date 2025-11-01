Potrivit platformelor de consultanţă educaţională, Olanda rămâne prima alegere pentru studenţii români. În plus, mediul universitar american traversează o perioadă dificilă, unii studiind din interior semnalând schimbări semnificative.

Ce spun tinerii români despre studiul în străinătate

Conform unui post TV, consilierul educaţional Sânziana Medveţchi explică: „Schimbările recente privesc diversitatea, chiar şi taxele asociate vizelor. Erau oameni care aplicau doar în State, şi sunt încă, dar sunt mai deschişi la a discuta opţiuni în Europa.”

Ţări precum Spania şi Germania au atras de două ori mai mulţi candidaţi pentru anul universitar următor. Motivele principale: programe de studiu în limba engleză, taxe de şcolarizare reduse şi burse care pot acoperi integral costurile de studiu