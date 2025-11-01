Unde aleg să mergă tinerii români la studii. Cea mai căutată țară din Europa

Tinerii români care îşi planifică studiile în străinătate îşi regândesc traseul academic. Într-o schimbare notabilă a preferinţelor, entuziasmul pentru universităţile din Statele Unite este în scădere, în timp ce ţări precum Spania, Germania şi Franţa devin tot mai atractive.

Potrivit platformelor de consultanţă educaţională, Olanda rămâne prima alegere pentru studenţii români. În plus, mediul universitar american traversează o perioadă dificilă, unii studiind din interior semnalând schimbări semnificative.

Ce spun tinerii români despre studiul în străinătate

Conform unui post TV, consilierul educaţional Sânziana Medveţchi explică: „Schimbările recente privesc diversitatea, chiar şi taxele asociate vizelor. Erau oameni care aplicau doar în State, şi sunt încă, dar sunt mai deschişi la a discuta opţiuni în Europa.”

Ţări precum Spania şi Germania au atras de două ori mai mulţi candidaţi pentru anul universitar următor. Motivele principale: programe de studiu în limba engleză, taxe de şcolarizare reduse şi burse care pot acoperi integral costurile de studiu

 

 