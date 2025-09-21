Un șofer băut s-a lovit de un refugiu de tramvai, după care s-a proptit cu mașina într-o casă de pariuri VIDEO

În urma impactului puternic bărbatul a rămas încarcerat dar a scăpat cu viață. Foto/Captură video
Accident grav în Capitală. Un șofer de origine congoleză a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și a intrat într-o casă de pariuri. Din primele informații, bărbatul în vârstă de 33 de ani era băut. 

Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii! 

Toată scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Pe imagini se vede cum autoturismul se izbește de clădire, iar în urma impactului puternic bărbatul a rămas încarcerat.

Martorii sunt cei care au sunat la 112. Din fericire, acesta era singur în mașină în momentul în care a avut loc accidentul.

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul. 