Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Toată scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Pe imagini se vede cum autoturismul se izbește de clădire, iar în urma impactului puternic bărbatul a rămas încarcerat.

Martorii sunt cei care au sunat la 112. Din fericire, acesta era singur în mașină în momentul în care a avut loc accidentul.

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul.