Un secretar de stat, dosar penal pentru acte expirate ale masinii: "Am o singura vina..."

Un secretar de stat din ministerul Muncii, a fost prins în timp ce conducea o mașină cu numerele provizorii expirate. Alin Ignat a fost oprit de oamenii legii în județul Alba. Pe numele său, poliţiştii au deschis un dosar penal. Secretarul de stat a intrat in direct la Realitatea Plus si a lamurit situatia:

"As vrea sa lamuresc lucrurile. Astazi eu am avut o programare pentru o masina pe care am lasat-o la o reprezentanta de prestigiu. In schimbul masinii mi s-a oferit o alta masina. Am preluat-o de buna credinta, nu mi-am pus problema ca masina nu e in parametri legali de functionare. Am fost oprit de echipajul de Politie care mi-a solicitat documentele si a constatat ca documentele erau expirate de o saptamana. Nu aveam cunostinta de acest lucru. Masina e a unei reprezentante de masini din Alba Iulia.

Am luat legatura cu aceasta firma si cand le-am sesizat acest aspect ei au facut verificari si au constatat ca mai aveau 3 masini in circulatie la fel, i-au sunat pe soferii care le aveau. Voi face o actiune in instanta. Singura vina e ca nu am verificat actele la preluarea masinii.", a declarat Alin Ignat la Realitatea Plus.