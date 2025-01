Un român a fost concediat de angajatorul din Germania din cauza unor mesaje postate pe contul personal de Facebook. El a cerut ajutor pe grupul Voluntari în Europa, nefiind sigur că există o bază legală pentru concedierea sa.

În postarea sa, românul publică documentele primite de la angajator, prin care compania motivează decizia prin faptul că imaginea firmei a avut de suferit.

"V-am invitat pentru a vă oferi posibilitatea de a comenta diverse postări pe care le-ați publicat pe Facebook. Aceste postări se bazează pe neadevăruri și/sau descrieri incomplete care sunt de natură să prejudicieze imaginea angajatorului", se arată în documentul primit de român.

Concret, șoferul a postat pe Facebook că unii dintre colegii săi i-au "sabotat" camionul, cauzându-i o pană, o afirmație care nu a fost confirmată. De asemenea, compania îl acuză pe șofer că mesajele sale de pe Facebook includ multe date și informații referitoare la activitățile comerciale, ceea ce constituie o încălcare a articolului 13 din contractul de muncă.

Începe „Apocalipsa concedierilor” la instituțiile statului, ascunsă sub titulaturi precum „comasare” sau „plecări voluntare”

"Mesajele conțin numeroase date și informații despre activitățile noastre comerciale care încalcă articolul 13 din contractul de muncă semnat cu dumneavoastră. Ambele modele de comportament invocate aici (difuzarea de acuzații neadevărate cu un impact negativ asupra imaginii *** și difuzarea de date și fapte despre activitățile comerciale ale ***) constituie încălcări grave ale obligațiilor contractuale, motiv pentru care vă reziliem contractul de muncă fără preaviz", se mai arată în documentele primite de român.

Compatriotul nostru a cerut pe grupul de Facebook lămuriri cu privire la baza legală pe care o are firma pentru a-l concedia pentru niște mesaje postate pe rețeaua de socializare:



"Bună seara! Mă poate cineva lămuri dacă are bază legală acestă hârtie? Am lucrat pe Germania și am fost concediat pentru anumite postări pe Facebook", a scris el.

Administratora grupului i-a explicat pe larg că, în Germania, concedierea disciplinară este legală.



"În imagini este vorba despre o scrisoare de concediere disciplinară emisă de o companie din Germania. Motivul menționat pare să fie legat de anumite postări pe Facebook, care, conform companiei, includ date sau afirmații care afectează negativ activitatea firmei. Iată ce trebuie să știi din punct de vedere legal în Germania:



1. Este legală această concediere?În Germania, concedierea disciplinară (außerordentliche Kündigung) este legală dacă angajatorul poate demonstra că angajatul a încălcat grav obligațiile de serviciu sau a afectat relația de încredere. Acest lucru include:Postări pe rețele sociale care afectează imaginea firmei.Divulgarea unor informații confidențiale sau false.Comportamente care prejudiciază reputația companiei", a scris Mureșan.

Reduceri de personal la Poșta Română: disponibilizații riscă să rămână fără compensații



Tot ea i-a explicat și că trebuie să consulte un avocat specializat în astfel de spețe.



"Cu toate acestea, concedierea trebuie să respecte anumite condiții:



1. Trebuie să fie proporțională: Angajatorul trebuie să justifice de ce concedierea este singura soluție (de exemplu, dacă postările au produs un prejudiciu grav companiei).



2. Trebuie să fie efectuată în timp util: În general, angajatorul are un termen de 2 săptămâni de la momentul în care a aflat despre incident pentru a emite concedierea.



3. Trebuie să ofere șansa de apărare: În unele cazuri, angajatul trebuie informat și să i se dea ocazia să-și explice punctul de vedere.



2. Ce poți face?



Dacă consideri că această concediere este nedreaptă sau disproporționată, o poți contesta legal. Procedura în Germania este următoarea:



1. Termen pentru contestare:Ai 3 săptămâni de la primirea scrisorii de concediere pentru a depune o plângere (Kündigungsschutzklage) la Tribunalul Muncii (Arbeitsgericht).



2. Argumente pe care le poți folosi:Postările de pe Facebook nu au cauzat un prejudiciu real firmei.Nu ai divulgat informații confidențiale sau nu ai încălcat vreo clauză contractuală.Compania nu te-a avertizat în prealabil și nu a încercat alte măsuri mai puțin drastice (cum ar fi un avertisment).

Concedieri MASIVE la una dinte cele mai mari fabrici din Prahova. De 15 ani nu au mai fost dați afară atâția oameni



3. Consultă un avocat specializat în dreptul muncii:Este foarte important să contactezi un avocat în dreptul muncii din Germania, deoarece astfel de cazuri depind de modul în care instanța interpretează „gravitatea” faptei.



3. Alți factori de luat în considerare



1. Conținutul postărilor:Dacă postările includ informații confidențiale, ofensatoare sau false, acest lucru poate justifica concedierea. Totuși, dacă este vorba despre o opinie personală sau o critică generală, poți argumenta că prejudiciul nu este suficient de grav pentru a justifica o concediere disciplinară.



2. Contractul și regulamentul intern:Verifică dacă în contractul de muncă sau regulamentul intern al companiei există prevederi clare despre postările pe rețelele sociale.



3. Contract colectiv de muncă:Dacă faci parte dintr-un sector reglementat de un contract colectiv (Tarifvertrag), verifică dacă sunt menționate clauze speciale legate de comportamentul online sau concedieri.



4. Concluzie. Concedierea disciplinară în Germania poate fi legală, dar trebuie să fie bine justificată și să respecte proporționalitatea și termenele legale.



Dacă crezi că această concediere este nedreaptă sau nejustificată, îți recomand:Consultă un avocat în dreptul muncii din Germania, pentru a analiza scrisoarea de concediere și drepturile tale.Depune o plângere la Tribunalul Muncii în termen de 3 săptămâni de la primirea notificării, pentru a contesta concedierea", a scris administratora grupului.

Concedierile din sectorul public continuă: care sunt instituțiile vizate și ce măsuri de reducere a cheltuielilor se vor lua