Anunțul a fost făcut de familia bătrânului care a urmărit toată scena pe camerele de supraveghere ale căminului.

Pacientul în cauză suferea de diabet și, în timp ce lua masa, a intrat în pragul unei come diabetice. Angajații căminului l-au lăsat să zacă pe canapea și nu au luat nicio măsură pentru a-i ameliora simptomele.

După 40 de minute, familia a fost cea care a chemat ambulanța, deoarece nu au primit niciun fel de informații despre starea de sănătate a bătrânului din partea căminului.

Confruntată cu o astfel de situație, familia bătrânului acuză părțile responsabile de malpraxis și cere tragerea la răspundere penală a instituției și implicarea autorităților în acest caz.

Deși este înfricoșător să audem astfel de povestiri, nu este un caz singular. În realitate, de multe ori pacienții din azilele de bătrâni sunt lăsați pe cont propriu și nu sunt acordate măsuri adecvate de îngrijire medicală în caz de urgență.

Actorul Costel Băloiu a dezvăluit, în platoul Realitatea PLUS, despre cum a fost îngrijită mama sa într-un centru din Argeș. Actorul care a interpretat celebrul personaj "Pistruiatul" spune că personalul din azilul unde era internată mama sa nu i-a dat pastilele timp de mai multe luni. Acesta a făcut și o sesizare la Direcția de Sănătate Publică care a făcut un control doar pe hârtie.

„Mi-a dat o cutie cu medicamente care trebuia să le dea, erau pentru trei patru luni, ea îmi spunea: eu nu iau medicamente. În momentul în care am luat-o de acolo am făcut o sesizare la spitalul Argeș, cei de acolo au spus că doamna avut o stare de slăbiciune.

Așa mi-au spus că nu mănâncă de două trei zile în halul ăsta, am vrut și nu m-au lăsat până când nu am semnat pe propria răspundere din motive personale... Când am ajuns la UPU, la Floreasca, a venit rezienta: mi-ați putea spune un mic istoric, stimate domn, este deshidratată de cel puțin 10 zile, doama rămâne internată, dar șanse nu prea are”, a povestit actorul Costel Băloiu, la Realitatea PLUS.

