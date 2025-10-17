„Exercițiile de mobilizare sunt esențiale pentru pregătirea populației. Ridicolul – nu”, afirmă fostul ministru, subliniind că lipsa unei campanii de informare a dus la confuzie și nemulțumire în rândul celor implicați. Potrivit lui Fifor, mii de oameni au fost luați de la locul de muncă, unii trecuți de 50 de ani, și ținuți ore în șir la cozi pentru măsurători, fără explicații clare sau condiții decente.

Criticile vizează și lipsa de echipamente disponibile: „Dacă începe războiul, ne apucăm de croit? Unde sunt rezervele de uniforme, bocanci, materiale de igienă?”, întreabă retoric fostul ministru, acuzând o ruptură gravă între decidenți și realitatea din teren.

Moșteanu a înlocuit un compertament normal cu arogață și comunicare zero

Fifor reproșează actualului ministru o „atitudine arogantă” și o „comunicare zero”, într-un context în care dezinformarea este deja rampantă. „Oamenii aceia convocați nu sunt Rambo. Sunt civili, oameni simpli, care poate nu s-au urcat niciodată pe o bicicletă, darămite să care o armă”, avertizează el.

În final, fostul ministru cere responsabilitate și implicare: „Nu e suficient să te dai cu trotineta. E important să coordonezi cu atenție, să cobori din birou, să vezi ce nu a mers și – mai ales – să vorbești cu românii.” Potrivit lui, exercițiile de mobilizare trebuie să fie o demonstrație de seriozitate, profesionalism și respect față de Armata României – nu un motiv de derizoriu public.