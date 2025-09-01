Oficialii Gărzii de Mediu Alba afirmă că, în urma exploziei de la fabrica Kronochem, calitatea aerului din oraşul Sebeş nu a fost afectată pe termen lung, iar vântul a dus norul de fum către Alba Iulia, însă acesta a fost dispersat în mare măsură. Cu toate astea, fabrica riscă o amendă de până la 100.000 de lei pentru că nu a luat măsurile necesare pentru a preveni acest incident. Incidentul s-a soldat cu rănirea a patru persoane. Suprafața pe care s-a manifestat incendiul este de aproximativ 3.000 de metri pătrați