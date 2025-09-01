"În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident rutier pe DN 13B, pe raza localității Borzont, comuna Joseni, în urma căruia un autobuz a părăsit partea carosabilă, iar persoanele din interior nu puteau ieși, ușile fiind blocate.
La fața locului au fost alocate două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Gheorgheni, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Gheorgheni.
La sosirea echipajelor de intervenție, s-a constatat faptul că autobuzul era în afara părții carosabile, înclinat într-un șanț, în interiorul căruia se aflau 26 de persoane (12 adulți și 14 copii), care au fost evacuate în siguranță și nu au necesitat îngrijiri medicale", au transmis reprezentanții ISU Harghita.