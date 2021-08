Un contract care priveaza TRANSELECTRICA de profit, riscand sa o bage in faliment. Mizand pe faptul ca trecerea timpului va diminua vigilenta presei si a opiniei publice, au incheiat doua acte aditionale pe termen de o luna fiecare, respectiv unul valabil pana la 31 iulie, urmat de altul valabil pana la 31 august, in conditiile in care contractul precedent a expirat la 31 decembrie 2020.

Jurnaliștilor de la Cotidianul le-au parvenit mai multe documente prin care dovedesc implicarea oamenilor șefului Guvernului în această afacere frauduloasă care afectează securitatea energetică și implicit siguranța națională a României.

