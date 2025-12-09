Alarma a fost dată de un curier, care a observat mașina suspectă și a sunat imediat la 112.

Intervenție de urgență a oamenilor legii

Echipaje ale Poliției Oradea s-au deplasat rapid la fața locului. În interiorul autovehiculului au găsit trupul unei persoane complet carbonizate. Corpul a fost extras și urmează să fie supus autopsiei la Institutul Național de Medicină Legală, pentru a se putea stabili identitatea victimei și cauza exactă a morții.

Potrivit autorităților, starea avansată de carbonizare nu permite, deocamdată, stabilirea sexului sau vârstei persoanei.

Ipoteze verificate de anchetatori

Presa locală relatează că mașina implicată ar fi aparținut unui bihorean care o împrumutase unui bărbat de 40 de ani din Cluj. Se pare că autoturismul ar fi luat foc în cursul nopții precedente, după care ar fi explodat, însă poliția nu a confirmat aceste informații.

În prezent, toate variantele sunt analizate – de la un posibil accident, până la un act criminal.

Investigațiile sunt conduse de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, care supraveghează colectarea probelor și procedurile necesare identificării rămășițelor umane. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile transmit că vor oferi detalii suplimentare pe măsură ce acestea vor fi confirmate.