„Prin 2003 m-a contactat Mihai Barbu. Voia să-și dezvolte o rețea de televiziune locală prin cablu, în Voluntari. L-am ajutat, și-a dezvoltat afacerea, iar prin 2009 a vândut-o unui operator major cu câteva milioane de euro. Dar mie nu mi-a achitat ultima datorie, în valoare de circa 12.000 de euro”, a afirmat Leucuța, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Omul de afaceri susține că a fost șocat, peste ani, să-l revadă pe Barbu în ipostaza de politician cu funcție înaltă, vorbind despre integritate și respect față de banul public.

„L-am văzut la televizor în urmă cu câțiva ani, cum spune că ei, politicienii din PNL, nu au voie să-și bată joc de români furând banul public, care este sfânt. Mie îmi vine să nu cred că există un asemenea escroc.”

„Ultima dată m-am întâlnit cu el când era prefectul Capitalei, prin 2013. Mi-a cerut scuze că nu mi-a plătit datoria și mi-a promis că o va rezolva. Bineînțeles că nu a făcut-o,” a declarat Valeriu Leucuță.