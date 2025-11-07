Trezorierul PNL din dosarul mitei pentru o întâlnire cu Bolojan, DEMASCAT: A câștigat milioane și nu mi-a plătit o datorie de 12 mii de euro

Barbu a fost suspendat din PNl imediat ce a fost pus sub control judiciar
Omul de afaceri Valeriu Leucuța lansează acuzații grave la adresa lui Mihai Barbu, trezorierul PNL, plasat sub control judiciar în scandalul mitei de 1,5 milioane de euro pentru o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan. Într-o intervenție la Realitatea Plus, acesta a descris ascensiunea lui Barbu, de la furnizor de televiziune prin cablu la funcții înalte din politică, precum și stilul acestuia de a colabora cu cei care l-au ajutat.

„Prin 2003 m-a contactat Mihai Barbu. Voia să-și dezvolte o rețea de televiziune locală prin cablu, în Voluntari. L-am ajutat, și-a dezvoltat afacerea, iar prin 2009 a vândut-o unui operator major cu câteva milioane de euro. Dar mie nu mi-a achitat ultima datorie, în valoare de circa 12.000 de euro”, a afirmat Leucuța, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Omul de afaceri susține că a fost șocat, peste ani, să-l revadă pe Barbu în ipostaza de politician cu funcție înaltă, vorbind despre integritate și respect față de banul public.

„L-am văzut la televizor în urmă cu câțiva ani, cum spune că ei, politicienii din PNL, nu au voie să-și bată joc de români furând banul public, care este sfânt. Mie îmi vine să nu cred că există un asemenea escroc.”

„Ultima dată m-am întâlnit cu el când era prefectul Capitalei, prin 2013. Mi-a cerut scuze că nu mi-a plătit datoria și mi-a promis că o va rezolva. Bineînțeles că nu a făcut-o,” a declarat Valeriu Leucuță. 