Documentul prevede includerea a 37 de molecule noi pe lista medicamentelor compensate, atât tratamente complet noi în terapie, cât și medicamente cu indicații extinse și variante generice mai accesibile. Rogobete a subliniat că această măsură reprezintă o dovadă concretă a faptului că ministerul „face exact ceea ce promite: oferă pacienților din România soluții reale, moderne și sustenabile”.

Reforme cu efect direct pentru pacienți și medici

Ministrul a amintit că toate reformele implementate în ultimele luni – de la introducerea criteriilor de performanță pentru spitale și investițiile în infrastructură, până la digitalizarea sistemului sanitar și reașezarea corectă a resurselor – au avut un scop comun: schimbări reale pentru pacient și pentru personalul medical. „Astăzi, acest proces continuă prin extinderea accesului la medicamente compensate, pentru mai multe afecțiuni grave sau cronice”, a declarat Alexandru Rogobete.

Terapie extinsă pentru bolile neurologice și cardiovasculare

În domeniul neurologiei, noile medicamente vizează tratamente moderne pentru migrenă cronică și forme rare de epilepsie rezistentă, oferind pacienților o calitate mai bună a vieții. În aria bolilor cardiovasculare și metabolice, lista include terapii inovatoare pentru hipercolesterolemie și hipertensiune arterială, cu efecte directe în reducerea riscului de infarct și accident vascular cerebral.

Soluții moderne pentru afecțiunile oftalmologice și bolile inflamatorii

O altă noutate importantă privește oftalmologia, unde pacienții cu degenerescență maculară sau edem macular diabetic vor beneficia de tratamente inovatoare care pot preveni pierderea vederii. În același timp, pacienții diagnosticați cu boli inflamatorii și autoimune, precum boala Crohn, colita ulcerativă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă, dermatita atopică și astmul sever, vor avea acces la terapii moderne, menite să ofere alternative eficiente celor care nu au răspuns la tratamentele convenționale.

Progrese semnificative în oncologie

Printre cele mai importante modificări se numără extinderea accesului la terapii de ultimă generație pentru pacienții oncologici. Noile molecule și indicațiile suplimentare vizează tratamente pentru cancerul de prostată, sân, tiroidă, plămân, leucemie și mielom multiplu. Acestea includ atât terapii țintite, cât și imunoterapii capabile să îmbunătățească semnificativ șansele de supraviețuire și calitatea vieții pacienților.

Tratamente pentru boli rare și infecția HIV

Ministerul anunță și introducerea unor terapii inovatoare pentru afecțiuni rare, precum angioedem ereditar, amiloidoză cu transtiretină, ahondroplazie și trombocitopenii severe – domenii în care, până în prezent, pacienții nu aveau la dispoziție opțiuni compensate. De asemenea, pentru pacienții diagnosticați cu HIV, lista include combinații moderne cu eficiență crescută și o aderență îmbunătățită la tratament, menite să asigure o viață cât mai normală și stabilă.

Echilibru între inovație și sustenabilitate

Alexandru Rogobete a subliniat că actualizarea listei cuprinde atât terapii noi, cât și extinderi de indicații care vor permite tratarea unor categorii mai largi de pacienți, alături de introducerea unor medicamente generice menite să asigure echilibrul între inovație și sustenabilitate. „Încrederea se câștigă prin fapte, nu prin vorbe”, a transmis ministrul.

Colaborare instituțională pentru rezultate concrete

Ministrul Sănătății a mulțumit echipelor implicate în acest proces – din cadrul Ministerului Sănătății, Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate – pentru colaborarea și efortul constant care au făcut posibile aceste rezultate. Lista completă a medicamentelor compensate poate fi consultată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Reforma care schimbă vieți

Alexandru Rogobete a reafirmat că reforma în sănătate nu este doar o formulare administrativă, ci o realitate vizibilă în deciziile luate și în efectele directe asupra pacienților. „Reforma în sănătate nu este un slogan, ci o realitate care schimbă vieți, iar Încrederea ne face BINE!”, a transmis ministrul.

