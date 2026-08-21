Transferurile bancare între soți. Când poate ANAF să ceară explicații pentru banii din cont
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Transferurile de bani între soți sunt o practică obișnuită, mai ales atunci când veniturile și economiile familiei sunt gestionate prin conturi bancare diferite. Simplul fapt că o sumă este mutată dintr-un cont în altul nu înseamnă automat că aceasta este impozabilă sau că trebuie declarată separat. Importanța apare însă atunci când ANAF verifică proveniența banilor.
Poate ANAF să vadă transferurile bancare dintre soți
ANAF nu verifică automat fiecare plată făcută între două persoane căsătorite. Instituția poate obține și analiza informații bancare atunci când desfășoară proceduri fiscale și urmărește stabilirea situației reale a unui contribuabil.
Codul de procedură fiscală permite organelor fiscale să examineze drepturile și obligațiile patrimoniale, intrările și ieșirile de bani, precum și creșterea sau scăderea averii unei persoane. ANAF poate compara veniturile declarate cu sumele cheltuite, bunurile cumpărate și fluxurile din conturi. Regulile aplicabile verificării situației fiscale personale sunt prevăzute în Codul de procedură fiscală.
Un transfer între soți poate apărea astfel în analiza ANAF, mai ales dacă este vorba despre o sumă mare folosită ulterior pentru achiziționarea unei locuințe, a unui autoturism sau a altui bun valoros. Prezența transferului în verificare nu înseamnă însă că suma va fi impozitată.
Transferurile dintre soți nu sunt automat venituri impozabile
Mutarea banilor din contul unui soț în contul celuilalt nu reprezintă, prin ea însăși, un venit obținut din muncă, investiții, chirii sau activități comerciale. Suma poate fi destinată cheltuielilor comune, poate reprezenta un sprijin financiar, o donație sau restituirea unei datorii.
ANAF a precizat că banii transferați între membrii familiei pot avea natura unei donații, a unui dar manual sau a unei datorii și reprezintă surse neimpozabile, în funcție de situația concretă. Instituția a explicat totodată că impozitul de 70% nu se aplică sumelor pentru care sursa este identificată.
Importantă este diferența dintre sursa inițială a banilor și simplul transfer. Dacă soțul a obținut legal 100.000 de lei din vânzarea unui apartament și îi trimite soției pentru cumpărarea unei alte locuințe, transferul nu creează încă o dată un venit de 100.000 de lei. Trebuie însă să poată fi demonstrat de unde provenea suma înainte de transfer.
Când pot fi cerute documente justificative
ANAF poate solicita explicații atunci când observă o diferență importantă între veniturile declarate și situația patrimonială a persoanei verificate. De exemplu, pot apărea întrebări dacă un soț fără venituri declarate primește sume mari și cumpără ulterior bunuri care depășesc posibilitățile financiare cunoscute.
Explicații pot fi cerute și atunci când transferurile sunt numeroase, vin din mai multe surse, sunt urmate de retrageri în numerar sau au descrieri neclare. Niciuna dintre aceste situații nu dovedește automat existența unui venit ascuns, dar poate determina organul fiscal să solicite lămuriri.
În cadrul verificării, ANAF poate cere informații și documente atât persoanei controlate, cât și persoanelor cu care aceasta a avut raporturi economice sau juridice. Salariatul verificat are, la rândul său, dreptul să prezinte orice înscris și explicație relevante pentru stabilirea situației fiscale reale.
Ce documente pot demonstra proveniența banilor
Pentru transferurile obișnuite destinate cheltuielilor familiei nu este necesar să închei un contract pentru fiecare sumă trimisă. Este util însă să completezi explicația plății cu o formulare clară, precum „cheltuieli familiale”, „rată locuință”, „economii comune”, „avans apartament” sau „restituire împrumut”.
În cazul sumelor mari, păstrează documentele care arată traseul banilor. Pot fi relevante extrasele de cont, contractele de vânzare, actele de moștenire, documentele privind creditele, fluturașii de salariu, declarațiile fiscale, contractele de împrumut sau actele din care rezultă destinația sumei.
Dacă unul dintre soți primește bani pentru cumpărarea unui bun important, este indicat ca documentele să fie coerente. De exemplu, extrasul care arată intrarea sumei, transferul dintre soți și contractul prin care a fost cumpărat bunul pot demonstra traseul fondurilor.
Un document întocmit ulterior controlului nu are aceeași putere ca un act realizat în momentul transferului. Pentru sumele semnificative, descrie operațiunea corect de la început și evită explicațiile contradictorii.
Când transferul poate ascunde un venit impozabil
Denumirea trecută în ordinul de plată nu decide singură natura fiscală a sumei. Dacă scrii „dar” sau „transfer familial”, dar banii reprezintă în realitate plata unor servicii, chirii, vânzări repetate ori activități comerciale, ANAF poate reîncadra operațiunea potrivit situației reale.
De exemplu, un soț poate încasa în contul său bani proveniți din activitatea economică desfășurată de celălalt. Mutarea ulterioară a sumelor în familie nu elimină eventualele obligații de declarare și plată care existau la momentul obținerii venitului.
La fel, fragmentarea unei sume în numeroase transferuri mai mici nu schimbă proveniența acesteia. ANAF poate analiza operațiunile împreună și poate urmări traseul banilor, nu numai valoarea fiecărei plăți.
Când se aplică impozitul de 70%
Cota de 70% se aplică veniturilor a căror sursă nu a fost identificată de organele fiscale, nu transferurilor dintre soți în general. Dacă sursa banilor este demonstrată și are o natură neimpozabilă, simpla primire a sumei în cont nu conduce la aplicarea acestei cote.
Riscul apare atunci când contribuabilul nu poate explica proveniența fondurilor, prezintă informații incomplete ori false, refuză să furnizeze documentele solicitate sau nu le depune în termen. În asemenea situații, ANAF poate ajusta baza de impozitare și poate emite o decizie de impunere.
Înaintea verificării situației fiscale personale, ANAF trebuie să transmită un aviz. Persoana verificată poate primi un termen de până la 60 de zile pentru prezentarea documentelor și clarificărilor relevante, termen care poate fi prelungit o singură dată cu 30 de zile, dacă există o solicitare justificată și organul fiscal o acceptă.
Ce trebuie să faci dacă ANAF cere explicații
Nu ignora solicitarea și nu transmite explicații aproximative. Reconstituie traseul banilor și pregătește documentele care arată atât sursa inițială, cât și motivul transferului dintre conturi. Dacă suma provine de la soț, pot fi relevante și documentele acestuia privind veniturile sau operațiunea din care au rezultat banii.
Răspunde în termenul indicat și păstrează dovada transmiterii documentelor. Dacă situația implică sume mari, mai mulți ani fiscali, proprietăți sau venituri obținute din străinătate, cere sprijinul unui consultant fiscal ori al unui avocat specializat.
În concluzie, ANAF poate verifica transferurile dintre soți ca parte a analizei situației fiscale personale, dar nu le impozitează automat. Ceea ce trebuie justificat este proveniența banilor, nu simpla mutare dintr-un cont în altul. Dacă sursa este legală, identificabilă și susținută prin documente, transferul familial nu devine un venit impozabil numai pentru că apare în extrasul bancar, potrivit sursei.
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