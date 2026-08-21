Transferurile bancare între soți. Când poate ANAF să ceară explicații pentru banii din cont

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 16:02

Transferurile de bani între soți sunt o practică obișnuită, mai ales atunci când veniturile și economiile familiei sunt gestionate prin conturi bancare diferite. Simplul fapt că o sumă este mutată dintr-un cont în altul nu înseamnă automat că aceasta este impozabilă sau că trebuie declarată separat. Importanța apare însă atunci când ANAF verifică proveniența banilor.

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