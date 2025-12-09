TPBI va modifica, miercuri, temporar traseul pentru linia 282

"Autobuzele liniei 282 vor circula pe un traseu modificat în ziua de miercuri, 10.12.2025, între orele 11.30 - 14.00. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI) a luat această măsură ca urmare a restricționării traficului rutier pe strada Maior Vasile Băcilă (tronsonul cuprins între strada Răscoala 1907 și strada Radovanu), pentru desfășurarea evenimentului "Ziua Internațională a Drepturilor Omului", se arată în comunicat.



Potrivit sursei citate, la dispoziția agenților de ordine publică și ai Brigăzii Rutiere, în intervalul orar menționat, linia 282 va funcționa pe un traseu modificat de la intersecția Șoseaua Colentina cu strada Maior Vasile Băcilă, pe Șoseaua Colentina, Șoseaua Fundeni până la "Institutul Oncologic".