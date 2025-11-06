Paleologu a punctat că Drulă a fost foarte vizibil în campania electorală de anul trecut în pregătirea pentru o candidatură la prezidențiale, iar acum folosește candidatura la Primăria București pentru a-și tatona terenul pentru o viitoare șansă la alegerile prezidențiale din 2030.

De asemenea, Paleologu și-a exprimat dezamăgirea față de Nicușor Dan, pe care l-a susținut anterior pentru Primăria Capitalei și despre care spune că a „luat plasă”, pentru că, nu a făcut ce a promis atât ca Primar General, cât și ca președinte.

Paleologu avertizează că nu dorește să „se ardă” din nou susținând un candidat care țintește Cotroceniul, nu administrația locală. El a mai mărturisit că simpatizează mai mult cu Ciprian Ciucu, candidatul liberal, fiind atent să spună că îl va sprijini doar dacă rămâne concentrat pe treabă și nu pe ambițiile prezidențiale.

„Drulă e destul de dezagreabil și aș spune chiar destul de prost crescut. N-am înțeles anul trecut ce a fost în capul lui pentru că în campanie de la locale și parlamentare era mutra lui peste tot, pentru că se pregătea de prezidențiale ceea ce arată că e bolnav de prezidențialită, deja am luat plasă cu Nicușor Dan pentru că l-am susținut să ajungă primar general și acum e președinte, n-aș vrea să mă ard din nou.”