Dintotdeauna oamenii si-au dorit sa afle macar o frantura din ceea ce le rezerva viitorul. Asa au aparut horoscopul, numerologia si tarotul. Concentreaza-te pe una din aceste carti si citeste mai jos semnificatia acesteia. Acest test al destinului este simplu si te va uimi, cu siguranta!

Cartea 1

Te-ai satuarat de atata lume falsa care se misca in jurul tau si pretind multe lucruri de care nu sunt in stare sa le indeplineasca. Tu ai fost in totdeauna un om de cuvant si te-ai tinut de promisiuni, nu ca altii. Ai facut alegeri bune, dar si rele. Ai invatat mult mai mult decat ar fi trebuit, asta din cauza celor care nici nu meritau atentia ta. Acum au plecat pe drumul lor, dar sigur tot tu ai ajuns mai bine decat ei.

Se preconizeaza o calatorie indepartata unde iti vei gasi pacea si echilibrul vietii, iti vei pune toate gandurile in ordine si vei strange forte noi pentru a te reintoarce in obositoarea viata pe care o traiesti zilnic. Acea calatorie te va face sa intelegi unele lucruri ce-ti vor colora viata. Desi anii au trecut pe langa tine precum vantul, viata ta nu se sfarseste aici, ci din contra! Tocmai incepi sa o traiesti, caci in aproximativ doua luni in viata ta isi va face aparitia o persoana ce te va invata ce inseamna sa traiesti cu adevarat!

Cartea 2

Vor exista rezultate foarte mari ca viata ta sa devina stabila cum vrei tu, iar toate lucrurile sa ti se indeplineasca si sa ai parte numai de bucurii si fericire. Va exista doar bucurie si fericire pe parcursul tuturor anilor pe care ii vei trai. O sa ai parte de cineva care chiar va sti cu adevarat sa te pretuiasca. Visele tale vor deveni realitate rand pe rand si vei avea tot ceea ce ti-ai dorit tu vreodata. Nu te ingrijora, trebuie doar sa astepti si sa ai rabdare!

Ai iubit. Ai iertat. Ai sperat. Ai luptat. Ai renuntat. Ai plans. Ai castigat. Asta se afla in spatele tau, iar astazi poti sa zambesti in cel mai frumos mod cu putinta, desi, in sufletul tau au fost lupte de care nici n-ai avut habar. Ai invatat ca pentru a fi in armonie cu alte persoane din viata ta, trebuie sa ai o relatie frumoasa cu tine insuti. Sa stii sa te ierti, sa te accepti, sa inveti, sa uiti. Nu vei fii un om obisnuit pentru ca ai dreptul sa fii un om extraordinar! Invata ca nu poti raspandi lumina daca nu arzi.

Cartea 3

Uneori, iti dai seama ca singurul prieten adevarat pe care il ai esti doar tu. Si vine un timp cand realizezi ca singuratatea e doar o stare de spirit, caci te poti simti aiurea chiar si atunci cand ai in jurul tau o multime de oameni. Nici nu stii de unde ai mostenit vulcanul din tine. Nu-ti afli niciodata linistea, traind ca si cand timpul ti-ar frange aripile, ai vrea sa-l invingi, incapatanandu-te sa zbori.

Orice persoana este norocoasa ca te are inviata sa, iar scopul tau pe acest pamant este unul divin. Mereu o sa atingi lucrurile pe care le vrei cu adevarat. Esti in centrul atentiei mai tot timpul. Iti accepti conditia pe care o ai si poti sa folosesti orice situatie in avantajul tau ori de cate ori este cazul. Ai o minte diabolica si te bagi usor pe sub pielea multor persoane fara ca nici macar sa-ti dai seama. Esti in completa armonie cu tine, intreaga ta viata este un echilibru total si nimic nu iti poate schimba modul de a gandi care este excelent de bun. Castigi mereu ceea ce vrei cu adevarat!

Cartea 4

Vrei sa echilibrezi balanta doar cu lucruri frumoase in viata pe care ti-a fost dat sa o traiesti si sa nu duci lipsa de absolut nimic. Vrei ca tu sa fii un om fericit langa cineva care te merita cu adevarat! Iti place sa iesi in evidenta aratand de ceea ce esti in stare si nimic si nimeni nu ar putea sa-ti stea in cale oricat de multe piedici ti-ar putea pune invidiosii in viata. Tu ai putere sa treci peste absolut tot! Dupa fapte ai inteles cine tine la tine, dupa apeluri ai inteles cine are nevoie de tine. Iar cu timpul ai inteles cine te iubeste cu adevarat si nu ar vrea sa te piarda pentru nimic in lume! Nu obligi pe nimeni sa te placa. Cine te place, te place si gata. Ai invatat ca nimic nu dureaza pentru totdeauna si ca oamenii pentru care ti-a fi dat pana si viata, cu timpul iti devin doar niste simpli straini. Ai crezut ca-n lumea asta, bine faci, bine gasesti.

Dar pe cine nu ai lasat sa moara, nu te-a lasat sa traiesti! Nu poti sa te comporti frumos cu toata lumea, dar intotdeauna poti face asta cu absolut toti cei care merita cu adevarat! Durerea te-a maturizat si te-a pus pe ganduri, te-a invatat sa citesti printre randuri. Stergi lacrima, dar nu poti sterge amintirea. Ai trecut prin foarte multe lectii de viata!

Cartea 5

Exista zile facute din mici nimicuri, zile de care iti amintesti multa vreme, fara sa stii cu adevarat de ce. Exista zile facute din nimicuri, dar iti lasa inima plina de melancolie si senzatie de singuratate de care iti amintesti mult, mult timp. Faptul ca ai o agenda plina cu nume si numere de telefon pe care le folosesti doar atunci cand trimiti mesaje de sarbatori, nu inseamna ca ai multi prieteni adevarati.

Cineva te-a parasit pentru alta persoana iar din cauza aceasta te-ai suparat si ti-ai pierdut increderea in alte persoane. Invata ca e greu sa convingi o maimuta ca mierea este mai dulce decat banana! Ierti usor, poate prea usor, dar vei tine minte si nu vei uita NICIODATA! Oamenii sunt in stare sa spuna despre tine absolut orice. Iar atunci cand nu mai stiu ce sa spuna, INVENTEAZA! Tie iti place de toata lumea. Pe unele persoane iti place sa le ai aproape, pe altele iti place sa le eviti, iar pe restul sa le pocnesti, mai ales pe cele care le urasti!

