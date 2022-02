Discuțiile tensionate au avut loc joi seară, într-o ședință a Biroului Național al USR. Dacian Cioloș a amenințat că demisionează dacă partidul nu va fi de acord cu programul său politic propus în ședință, prin care aduce modificări radicale statutului, în timp ce Dan Barna i-a reproșat că „vrea să arunce partidul în aer”, potrivit G4media.ro.

Într-un mesaj intern, Dan Barna îl acuză pe Cioloș că a vrut ”să intre cu picioarele peste alegerile interne”, că „aici este USR, aici nu poate să meargă așa”.

Barna îi reproșează lui Cioloș că, prin propunerea sau, partidul ar urma să fie condus din afară: ”Comitete și comisii care organizează partidul, care fac numiri. Cine anume? Nu știm. Practic ne propui golirea de sens a USR și înlocuirea cu comitete și comiții (…) Acum e clar că nu vrei consens, ci că vrei un partid pe persoană fizică. Nu ai loc de majoritate. De fapt, tu nu ai loc de partid. Și vrei să înlocuiești USR cu comitete alese de tine.”.

Programul propus de Dacian Cioloș include schimbarea statutului, reducerea puterii Biroului Național, schimbarea actualului secretar general pus în funcție de Dan Barna, dublarea Biroului Național în decizii de comitete formate din membri ai societății civile și ai mediului de afaceri, precum și o stopare a excluderilor din partid.

„Alegerile noastre de după fuziune ne-au adus în situația în care tu ai câștigat Președinția. Am recunoscut fair rezultatul. În același timp, nu ți-au plăcut rezultatele alegerilor pentru Biroul Național. Am aflat și din presă că majo­ritatea te incomodează.(...) Astă seară am aflat însă că, în opinia ta, nimic nu funcționează, că totul trebuie schimbat. Propui ca partidul să fie condus din afară. Comitete și comisii care organizează partidul, care fac numiri. Cine anume? Nu știm. Practic ne propui golirea de sens a USR și înlocuirea cu comitete și comiții. (...) Nu merge așa, când nu îți convine reinventezi partidul. În afara statutului, în afara democrației.

Inventezi în programul tău, pe care ni l-ai pus în față cu un ultimatum, non-probleme. Ne spui sec și arogant: votați sau plec.

Ce să votăm? Că vrei să faci publică o organigramă care este deja publică? Că vrei să schimbi un secretar general pe care l-ai felicitat pentru activitate? (...)

M-ai atacat că nu mă pricep să construiesc consensul. Am luat o pauză. Acum e clar că nu vrei consens, ci că vrei un partid pe persoană fizică. Nu ai loc de majoritate. De fapt, tu nu ai loc de partid. Și vrei să înlocuiești USR cu comitete alese de tine. (...)

Trei ani am negociat, discutat, am condus un partid complicat ca nici altul. Am așteptat de la tine să construiești consens. Vii să ne propui un program al președintelui care suprascrie statutul și funcționarea partidului. Încerci un transfer de responsabilitate de la lideri aleși la comitete alese de tine.

Și, cel mai grav, Dacian, este să arunci partidul în aer când România așteaptă de la noi și de la tine o viziune europeană, liberală, modernizatoare. Suntem prinși între un guvern mamut, corupt și inept și forțele radicale care cresc. Să vii acum să declanșezi o luptă pentru putere internă pentru că nu facem toți frumos la tine este iresponsabil.

Să vii acum și să propui membrilor ca ei să tragă pentru a convinge românii că suntem soluția și apoi să vină comitete externe să guverneze este greșit politic, periculos din punct de vedere democratic și iresponsabil pentru un Președinte”, i-a transmis Barna lui Cioloș într-un mesaj intern în USR, potrivit G4media.ro.