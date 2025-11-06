Televiziunea penalului Ghiță, val de atacuri la Anca Alexandrescu pe modelul Firea. Sistemul nu renunță la putere

Anca Alexandrescu, denigrată de televiziunea fugarului Ghiță pe modelul Gabi Firea
Sistemul tremură și și-a activat toate pârghiile pentru a răspândi propaganda mincinoasă la adresa Ancăi Alexandrescu, cea care de când și-a anunțat candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei îi spulberă în sondaje pe candidații sistemului. Televiziunea fugarului Ghiță a pornit linșajul mediatic pe modelul celui aplicat Gabrielei Firea. 

Manipulare, propagandă și minciuni deșănțate - așa opereaza postul controlat de fugarul Ghiță. Atunci când vine un ordin pe unitate se execută cu plăcere. Rețeta atacului mizerabil la Anca Alexandrescu, figura centrală a mișcării suveraniste în alegerile pentru Capitală - a fost repetată după cea aplicată în cazul Gabrielei Firea.

Armata de propagandiști coordonată de penalul încă mufat la banii publici aruncă în spațiul public minciuni, le repetă agresiv, totul ca să spele pe creier românii de bună credință.

Oamenii văd, însă, care sunt adevărații trădători ai poporului și cum se fac jocurile în încercarea disperată de a ieși câștigător alesul sistemului, nu al neamului.