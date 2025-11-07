Deși construcția promitea confort și eleganță, realitatea s-a dovedit a fi departe de așteptări. Bărbatul susține că locuința sa, deși aparent solidă, este extrem de slab izolată fonic, zgomotele provenite de la vecini transformându-i viața într-un coșmar cotidian.

„Am luat o țeapă de proporții”

Cumpărătorul a povestit experiența sa într-o postare pe Reddit, în speranța că alți potențiali cumpărători vor evita greșeala făcută.

„Salutare, vă împărtășesc țeapa pe care am luat-o eu cu un duplex cumpărat la Cluj Napoca. Pe lângă prețurile exorbitante minim 300.000€ și interioare care mai costă 140.000€ mi-am dat seama ca totul este o țeapă. Zonă frumoasă plină de astfel de construcții. Și anume se aude de la vecinul tot ce face, tot ce vorbește când are musafiri, știi tot ce te bârfește. Când merg la etaj sau aleargă copiii se aude la mine exagerat de tare, te trezește din somn.

Deși sunt 2 pereți de cărămidă roșie 30 cm și polistiren de 5cm între ele, confortul este zero. Chiar nu știu ce se poate face legal cu constructorul care a vândut, deoarece nu am găsit ceva legi care să-l oblige să construiască un anumit tip de izolare fonică în încăperi. Fac acest post în speranța să afle și alții să nu mai dea banii pe duplexuri, deoarece sunt praf în ochi. Lăsați-mi și părerile voastre care locuiți cum vi se pare și cât de tare se aude de la vecin sau dacă știți ce se poate face legal cu asta.”

Reacțiile din mediul online

Povestea bărbatului a generat rapid reacții din partea comunității online, numeroși utilizatori relatând experiențe similare. Unii au recunoscut că problemele fonice sunt frecvente în construcțiile de tip duplex, în timp ce alții au fost uimiți de gravitatea situației.

Un comentator și-a exprimat scepticismul: „Hmmm, sincer mi se pare ciudat având în vedere că sunt 2 pereți separați și cu polistiren între, gândește-te că la bloc e doar un singur perete și se aude dar nu în halul în care zici tu. Eu stau tot la duplex cu același sistem (2 pereți separați + polistiren) și nu aud nimic de la vecinul... ești sigur că a construit 2 pereți? te-ai uitat pe pozele din faza de construcție?”

„Duplexurile sunt o struțo-cămilă”

Mai mulți utilizatori au atras atenția că astfel de locuințe reprezintă un compromis care îmbină neajunsurile apartamentelor și caselor individuale.

„Știi cum e, duplexurile sunt în general o struțo-cămilă dintre un apartament și o casă individuală, acumulând mai degrabă punctele slabe ale acestora decât punctele tari. Pe lângă gălăgie și faptul că nu te poți bucura de curte fără ca vecinul să nu îți sufle în ceafă, știu pe cineva care locuiește în Olanda, în casă înșiruită, și a zis că un vecin mai ciudat de fel a avut infestare cu șobolani care au pătruns în podul ei și i-au ros toate hainele puse la păstrare în lăzi, inclusiv ceva colecție de Air Jordan. Daună de câteva mii de euro.”

Au existat și păreri directe, precum cea a unui utilizator care a afirmat: „Cu părere de rău, dar duplexurile sunt cea mai proastă afacere pentru cumpărător.”

Posibile soluții pentru cumpărătorii păgubiți

Pe lângă plângerile și comentariile ironice, câțiva internauți au oferit informații legale utile pentru cei aflați într-o situație similară.

„Sunt legi și normative în România clare pentru protecția împotriva zgomotului și aceasta este cerință obligatorie în construcții. Puteți face o expertiză pentru această cerință și dacă reiese din aceasta că nu au fost respectate normativele de proiectare și execuție, cred că aveți câștig de cauză în instanță. Tot în expertiză se vor da măsuri compensatorii pentru remedierea problemei.”

Opinia unui constructor despre cazul prezentat

Un alt utilizator, care s-a prezentat drept constructor, a explicat că situația descrisă nu ar trebui să existe dacă lucrările sunt realizate corect și conform standardelor de calitate.

„Întâmplător chiar sunt un mic constructor și am avut un proiect de duplexuri, am rămas în relații bune cu toți clienții și niciodată nu am avut plângeri pentru zgomotul dintre vecini, dar am și făcut construcția ca la carte, 0 rabat de la calitate.”

Boomul imobiliar și dezamăgirile ascunse

Cazul clujeanului scoate la iveală una dintre cele mai discutate probleme din piața imobiliară actuală: diferența dintre promisiunile dezvoltatorilor și realitatea de pe teren. În contextul în care Cluj-Napoca rămâne unul dintre cele mai scumpe orașe din România la capitolul locuințe noi, cumpărătorii ajung adesea să plătească prețuri uriașe pentru construcții care nu corespund standardelor așteptate de confort.

Postarea bărbatului, virală pe Reddit, a devenit un avertisment pentru oricine intenționează să investească sume mari într-un duplex fără o verificare atentă a calității construcției și adevăratul conform pe care îl oferă.

