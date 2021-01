Acuzații GRAVE: Tatăl unui nou-născut acuză medicii de MALPRAXIS după ce bebelușul a murit la două zile de la naștere

"Ma aflu acum la Spitalul din Slatina. Copilul meu a decedat aseara, in jurul orei 11:30 in urma unui echipa de interventie din Campina sau Brasov, care trebuia sa vina si sa o ia de aici, sa o transporte la o maternitate din Bucuresti deoarece aici doctorii nu au avut ce trebuie si nu au stiut sa spuna de la inceput. Au asteptat ca copilul meu sa decedeze. Nu a fost stabili, nu au reusit sa...", a afirmat tatal bebelulului mort, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Barbatul povesteste ca sotia sa a nascut joi, in regim de urgenta, printr-o operatie de cezariana: "Pulsul copilului avea undeva la 180 de batai pe minut in burtica mamei, adica s-au gandit ca trebuie neaparat scos prin cezariana. Am facut cezariana. Doctora care a asistat - am fost cred ca lunar la cabinetului dansei - avem toate hartiile, toate documentele la zi, copilul a fost sanatos".

Intrebat ce explicatie au dat medicii pentru decesul bebelusului, tatal copilului a spus ca parereile sunt impartite: "Doctora care a operat-o (pe mamica -n.r.) ne-a spus ca datorita cordonului ombilical ar fi fost probleme de insuficienta respiratorie, motiv pentru care neonatologii au intubat-o ccea ce nu se face pentru ca copilul nu avea plamantul dezvoltat. Trebuia o anumita substanta ... oxidat nitric, care se gaseste numai la nivelul unitatilort din Bucuresti, la nivel 3, nu nivel 2, cum suntem in Slatina. Greseala lor ca trebuiacopilul dus de urgenta (la Bucurest i -n.r.) imediat ce a fost scos din mama. Nu trebuia copilul sa stea doua zile, sa ii bage oxigen, sa ii sparga plamanul".

Barbatul povesteste ca a instistat zilnic prin telefon catre medici sa le dea copilul sa il duca familia la Bucuresti, dar li s-a spus ca acesta este stabil. "Puteam ajunge oricand la Bucuresti sau la o maternitate care sa ii fi dat copilului nostru o sansa la viata", a aratat tatal nou-nscutului decedat.

Intrebat de reporter ce cauza este trecuta pe certificatuld e deces, acesta a raspuns: "Inca nu au facut necropsia. Ei tot ma forteaza sa o inhumez. Le-am spus ca refuz inhumarea. Vreau sa se faca dreptate, vreau necropsia. De ce insista cu o inhumare? De ce ma pun sa semnez ca vraeu sa o ard...Le-am spus ca nu, ceva e in neregula".

Parintele bebelusului spune ca va alege calea legala, mai exact ca va da in judecata medicii pentru suferinta creata: "O sa aleg calea legala. O sa ii dau in judecata pentru suferinta provocata copilului si mie, atat fizica, cat si morala. Credeti-ma ca nu mai sunt om..."