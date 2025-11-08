Datele oficiale furnizate de Istat, agenția națională de statistică, arată că Italia are în prezent 23.548 de persoane cu 100 de ani sau mai mult, față de 21.211 în 2024. Comparativ cu 2009, numărul centenarilor s-a dublat.

Femeile conduc detașat în rândul centenarilor

Dintre cei care au atins vârsta de 100 de ani în 2025, 82,6% sunt femei. Aceeași predominanță se regăsește și printre cei 724 de semi-supercentenari (persoane de 105 ani și peste) și în rândul celor 19 supercentenari, persoane care au depășit 110 ani. Lucia Laura Sangenito, din Campania, își va sărbători 115 ani pe 22 noiembrie, fiind cea mai în vârstă femeie din Italia și a treia din Europa, după Ethel Caterham (116 ani, Marea Britanie) și Marie-Rose Tessier (115 ani, Franța).

Recorduri istorice de longevitate

Emma Morano, originară din Piemont, a fost considerată cea mai vârstnică persoană din lume timp de 11 luni, până la decesul său, în 2017, la 117 ani. Cel mai în vârstă bărbat din Italia, Vitantonio Lovallo, și-a sărbătorit cea de-a 111-a aniversare recent. În întreaga Uniune Europeană, populația de centenari crește rapid, estimându-se că până în 2050 vor exista aproape jumătate de milion de persoane cu 100 de ani sau mai mult, față de 96.600 în 2019.

Regiuni cu cea mai mare concentrare de centenari

În Italia, regiunea sudică Molise deține primul loc în ceea ce privește numărul de centenari raportat la populație, urmată de Valea Aostei și Liguria, conform datelor Istat. Sardinia, cunoscută pentru longevitatea locuitorilor săi, are mai multe sate desemnate „zone albastre” în 2004, regiuni unde proporția persoanelor cu vieți extrem de lungi este semnificativă.

Perdasdefogu, orașul recordurilor

Orașul Perdasdefogu, situat în munții din sud-estul Sardiniei, accesibil doar printr-un drum îngust și șerpuitor, a intrat de două ori în Cartea Recordurilor Guinness pentru numărul de centenari. În 2021, localitatea a obținut al doilea record, având opt persoane de 100 de ani sau mai mult, la o populație de 1.778 locuitori.

Secretele longevității italiene

Se consideră că dieta mediteraneană reprezintă principalul „ingredient” al longevității, combinată cu relații sociale solide și un sistem de sănătate performant. Centenarii italieni sunt adesea remarcabil de activi. Anna Possi, care va împlini 101 ani pe 16 noiembrie, încă lucrează în barul său de pe malul Lacului Maggiore și declară pentru The Guardian că va „continua atâta timp cât sănătatea îi va permite”.

Centenarii care continuă viața cotidiană

În 2022, Candida Uderzo și-a reînnoit permisul de conducere la 100 de ani. Ea se numără printre cel puțin patru centenari care au fost considerați apți să conducă în ultimii ani, inclusiv Luciano Gulmini, care și-a reînnoit permisul în 2024, imediat după ce a împlinit 100 de ani.

Provocările unei populații care îmbătrânește

Deși centenarii sunt sărbătoriți în Italia, îmbătrânirea populației aduce provocări pentru guvern, mai ales în contextul scăderii natalității. În 2024, s-au înregistrat doar 370.000 de nașteri, cel mai mic număr de la unificarea Italiei în 1861, ceea ce pune presiune asupra sistemelor de pensii și sănătate.

