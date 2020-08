Sute de oameni, concediați din cauza pandemiei de coronavirus - Decizia unei companii importante din România

Constructorul olandez de nave Damen Shipyards va concedia 870 de angajati. Compania a avut probleme inca de la primele restrictii din Romania, atunci cand a trimis in somaj tehnic sau concediu de odihna aproape jumatate dintre angajati.

Compania a luat decizia sa taie 1050 de locuri de munca atat in Olanda cat si in Romania, principalul motiv fiind impactul puternic economic pe care l-a avut criza cauzata de coronavirus in acest sector economic.

In acelasi timp, o parte dintre angajati vor fi transferati spre alte divizii din grup.