Trupul neîsuflețit ar aparține chiar fiicei chiriașei, despre care s-a crezut inițial că este decedată. Mama este acum în străinătate, împreună cu concubinul, au precizat surse din poliție pentru aktual24.ro.

Pentru moment, nu este clar dacă mama fetei știe ce s-a întâmplat cu aceasta.

Corpul a fost găsit de proprietar în dormeza patului, într-un sac de plastic, într-o stare avansată de putrefacție, pe 3 iunie.

„La datele de 04 si 05.06.2023 au fost dispuse expertize genetice judiciare pentru stabilirea profilului genetic ADN al cadavrului, expertize ce sunt efectuate de Institutul National de Criminalistica.

Investigatiile si verificarile au vizat toate ipotezele avute in vedere, precum si stabilirea identitatii victimei, sens in care au fost audiati mai multi martori.

In spatiul public au fost vehiculate mai multe ipoteze cu privire la identitatea victimei si cu privire la identitatea presupusului autor, insa acestea, desi sunt avute in vedere in ancheta, in prezent nu pot fi nici confirmate, nici infirmate, intrucat cadavrul este considerat, in continuare, unul neidentificat.

In masura in care vor fi obtinute si alte date relevante pentru ancheta, acestea vor fi facute publice in masura in care se va considera necesar”, a transmis anterior Compartimentul de Informare si Relatii Publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Politia Capitalei a informat sambata ca o persoana a fost gasita decedata, sambata, intr-o locuinta din Sectorul 4, trupul acesteia fiind transportat la INML pentru necropsie.

Politistii Sectiei 16, sesizati prin 112, s-au deplasat la fata locului impreuna cu un echipaj medical care a constatat decesul persoanei.

In vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul, cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri.

Trupul neinsufletit a fost transportat la INML in vederea efectuarii necropsiei.