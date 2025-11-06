INGREDIENTE:

Pentru aluat:

500 gr faina

1 praf sare

250 ml apa calduta

25 gr drojdie proaspata (sau 1/2 lingurita drojdie uscata)

Ciulama rece:

200 ml ulei

10 linguri faina

Umplutura:

1 dovleac placintar de aprox. 1.300 Kg

8 linguri zahar

1 lingurita esenta de rom

1 lingurita scortisoara

nuci prajite (cat vrea fiecare, o ceasca de ex.)

MOD DE PREPARARE:

Incepem intai cu aluatul. Punem faina cu praful de sare intr-un castron si amestecam bine. Cand punem drojdia, aceasta nu trebuie sa fie in contact direct cu sarea, deoarece inhiba cresterea.

Punem apa intr-o cana gradata si adaugam si drojdia proaspata, faramitata. Daca folositi drojdie uscata, o punem direct peste faina. Adaugam apa calduta (trebuie sa fie calaie, nu fierbinte) in faina si amestecam cu mainile pana cand aluatul nu se mai lipeste de peretii vasului.

O lasam sa se odihneasca pana pregatim ciulamaua rece, potrivit sursei.

Intr-un castron punem uleiul apoi adaugam faina lingura cu lingura si amestecam bine cu un tel pana se omogenizeaza. Trebuie sa obtinem o ciulama mai tare, adica sa nu curga ca apa! Daca vi se pare prea moale, mai adaugati o lingura de faina!

Intindem coca pe blatul de lucru (neuns si fara sa-l presaram cu faina) cat putem de mult, el trebuie sa aiba o grosime de aprox. 3 mm. (deci cat mai subtire)

Punem ciulamaua rece deasupra aluatului si o intindem pe toata suprafata acestuia cu o lingura.

Impaturim aluatul aducand marginile spre interior (cele 4 margini) apoi inca o data in acelasi fel, apoi il impaturim in 3 (ca pe o scrisoare) si apoi il mai impaturim o data in 3 (dar nu obligatoriu).Taiem aluatul in doua si il bagam la frigider pentru o ora. Se poate lucra cu el si fara sa il bagam la frigider, dar prin racire va deveni mai fraged!

Poate intelegeti mai bine cum l-am impaturit din pozele de mai jos:

Umplutura de dovleac: Taiem dovleacul in 2, scoatem semintele si il curatam de coaja.

Il dam pe razatoarea cu ochiuri mari si il punem la calit intr-o cratita impreuna cu zaharul. Atentie!, zaharul poate fi variabil, in functie de cat de dulce este dovleacul! dovleacul meu a necesitat mai mult zahar.

Cand s-a inmuiat, stingem focul si adaugam esenta de rom si scortisoara si amestecam. Il lasam la racit inainte de a face rulourile. Cand s-a racit, adaugam nuca prajita si taiata bucatele mai mari.

Fiecare jumatate de aluat o intindem cat putem de mult, apoi impartim umplutura de dovleac in 4 parti egale. Punem umplutura pe marginile aluatului si rulam partile spre interior ca in poza de mai jos.

Vom obtine 2 rulouri din fiecare jumatate de aluat. La unirea celor doua rulouri taiem aluatul cu un cutit.

Fiecare rulou (strudel) il taiem usor (ca pe paine, fara apasare) cu o lungime de aprox. 8 cm.

Tapetam tava cu o foaie de copt si asezam rulourile soldateste, unul langa altul. Putem sa lasam un spatiu de jumatate de cm. intre fiecare. Daca se lipesc, nu este nici o problema, se vor coace negresit!

Putem sa le ungem cu apa si sa le presaram cu zahar deasupra sau le pudram cu zahar dupa ce s-au rumenit.

Preincalzim cuptorul la 180ºC (360 F) si coacem strudelele noastre pana capata o culoare aurie. Trebuie sa se rumeneasca frumos, apoi le pudram cu zahar si le papam cand sunt caldute sau reci!