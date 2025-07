Ilinca Simion, revoltată de noile măsuri din România

Într-un mesaj postat on-line, Ilinca Simion explică public ce înseamnă să fii părinte.

„De ce tăiați tocmai de la mame?

O nouă lovitură din partea statului care, în loc să sprijine, alege să pedepsească.

Credeți că noi, mamele, stăm acasă și ne bucurăm de „bani gratis”?

Nu. Noi liniștim plânsete, alergăm la urgențe (săptămâna trecută Radu a făcut laringită, într-un moment în care nu știam cum să-l mai liniștesc, în plânsete și urlete care îi agravau inflamația, l-am văzut cum abia mai putea respira. La 5:00 dimineața am plecat de urgență la Spitalul “Grigore Alexandrescu”), legănăm, învățăm tot ce ține de sufletul și sănătatea unui copil.

Vă întreb, cu toată gravitatea:

Ce fel de țară își penalizează mamele? Ce viitor construiți când le tratați pe cele care nasc și cresc copii ca pe o povară fiscală?

Vă cer, cu toată demnitatea pe care o am ca cetățean:

Reconsiderați. Retrageți. Reparați. Altfel:

Să vă fie rușine!

Poza este din 24.04.2024 atunci când a trebuit să intru la cezariană de urgență. Atunci când doar eu știu prin ce stări am trecut și de cate ori am spus “Tatăl nostru” în gând, pentru puiul meu care intrase în tahicardie.”, a transmis Ilinca, soția liderului AUR - George Simion.