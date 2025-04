Cezar Avrămuță/Stegarul Dac: Am patru facultăți și două postuniversitare. Dacă facem socoteala, am 40 de ani de studii puși cap la cap. Dar lucrurile astea sunt ascunse, pentru că nu am dorit să scot în relief asta, nu asta este important, important este că avem dreptul la opinie și la protest. Iar aceste drepturi sunt încălcate, iar în curând s-ar putea să nu le mai avem. Ieri am discutat cu un avocat și acum nu mai are dreptul să posteze pe Facebook.

Esența a ceea ce s-a întâmplat în ultimele 4 luni este că votul a fost furat și vrem să aflăm cine l-a FURAT.

Situația este extremă, in prezent are loc un genocid constituțional, iar vinovați sunt academicienii și profesorii de drept, oamenii cei mai educați, plus Uniunea European, care este si mai vinovată. Omenirea se află într-un moment critic, când ceva se va întâmplă. Uniunea Europeană soroșistă, așa cum este acum, se va destrăma.

Caracteristica fundamentală a poporului român este credința, iar ceea ce nu înțeleg anumiți politicieni și analiști este că asistăm la o bătălie între credincioși și necredincioși.