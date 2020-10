Spovedania lui Rizea, episodul 1! Deputatul fugar rupe tăcerea în primul interviu TV: Statul Paralel știa că Victor Ponta ajunge premier

Alexandrescu: Buna ziua, Cristian Rizea și îți mulțumesc foarte mult ca ai acceptat sa acorzi acest interviu Realității PLUS. De ce ai ales Realitatea PLUS sa faci acest interviu?

Rizea: In primul rand, vreau sa-i salut pe toti telespectatorii, sa-ti multumesc Anca pentru aceasta oportunitate si sa spun si eu ,,buna ziua, Romania”. Sunt plecat din 2018. Am vazut ca sunteti singura institutie de media din Romania care a avut curajul sa se bata pentru romani si sa arate culisele statului paralel, asa cum se numeste emisiunea. Va felicit pentru acest curaj. Intr-o Românie domitata de coruptie, iată ca cineva din media, speranta noastra a tuturor cetatenilor e în mass media. Curajul e laudabil. Sunt foarte putine site-uri care s-au angrenat in aceasta lupta si au inteles mesajul meu. Am toate dovezile care demonstreaza tot ce am spus in primul volum si ceea ce voi spune in volumul doi. Daca primul volum a rascolit Romania, fara sa fac niciun fel de lipsa de modestie, volumul doi va fi care nu s-a mai vazut pana acum in UE.

Alexandrescu: Vreau sa-l introduc in discutie si pe colegul meu Bogdan Muzgoci. Bine ai venit in acest demers. Bogdan este cel care alaturi de Leca i-a luat acel interviu incendiar lui Negulescu. Este alături de mine si el a aflat lucruri despre statul paralel. De ce au fost atat de multi care ti-au cerut acest interviu? Cine ti-a solicitat acest tip de discutie? Cine exact?

Rizea: A venit dl Ion Cristoiu pentru cristoiublog, Tolontan pentru Libertatea si a venit dl Grigore Cartianu, 3 mai cunoscuti, pe langa alti reprezentanți si colegii dvs pentru site-urile pe care le promoveaza.

Muzgoci: Ma bucur ca ne-ati precizat, domnule Rizea. Bogdan Muzgoci sunt. Foarte interesant. Inteleg de ce ati acceptat pentru Realitatea PLUS dupa ce ati enumerat cele doua... va vad zambind. Suntem pe aceeasi lungime de undă.

Alexandrescu: Unde esti acum? In Romania esti considerat fugar. Esti fugar? Te ascunzi de cineva?

Rizea: Eu nu stiu cum ar putea fi considerat fugar ceteteanul unei tari care respecta toate legile, ma refer la Republica Moldova, nu ma ascund, postarile mele de acum 4 zile, spovedania lui Rizea, fac precizarea unde sunt. Va invit si pe voi sa facem un live din Chisinau. Sunt aici de atunci, s-au facut tot felul de legende. Poate sunt oameni care după ce am inceput dezvaluirile s-au gandit la sanatatea mea si le mulțumesc pentru sprijin. Unii moral, altii pentru asigurarea securitatii mele si a familiei mele. In rest, sunt aici, sunt viu, ca orice cetetean normal din Republica Moldova si ii invit pe toti cei pe care i-am acuzat de fapte ilegale in verdictele pe care le dau in primul volum ii invit sa vina aici. Le voi prezenta argumente, dovezi, sa vina la o cafea sa stam de vorba. Dar legile sunt respectate, poate mai mult in Republica Moldova decat in Romania, sa stiti. Aici cetatenii moldoveni sunt respectati.

Inceputurile lui Cristian Rizea – liceu terminat 87 – unitatea militara 1305 – Politehnica – instruit de Marin Ionel – inceputurile SP (statul Paralel) – colegi SRI, infiintare SPP

Anca: Faptul ca tu ai o legătură cu aceasta lume a serviciilor de informatii inca din 1987, a SP, ca sa fiu mai clara, ceea ce se numim SP inca din 1987... Cine esti tu Cristian Rizea si cum ai ajuns in acest anturaj?

Rizea: Sa vorbim asa... de la inceputuri... din 87 am terminat liceul, faceam sport la Lotul National Polo Romania – portar la Progresul Bucuresti, ulterior am ajuns la Rapid unde mi-am si incheiat cariera la 18 ani. Unde am ales sa urmez facultatea si pentru ca... stiti pe vremea aia, în ultimii ani de conducere comunista din România, ținea foarte mult familia ca copiii sa urmeze o facultate stiti bine.

Rizea: Eu imediat dupa liceu n-am... am dat imediat admiterea dar eram plecat.... am cazut cu o nota foarte buna, in jur de 7, la o alta facultate cu aceleasi subiecte pentru ca erau aceleasi subiecte la alte facultati si ma gandesc la ce mi-a zis tata, daca dadeam la Academia Militara, intram. Pentru ca fusesera aceleasi subiecte.

Am dat la Institutul de Constructii de pe B-dul Lacul Tei, am cazut sub linie al-2-lea sau al-3-lea, mi am urmat cursul pentru a-mi efectua stagiul militar si am fost repartizat coincidenta sau nu... eu stateam in Berceni.. tata inginer, mama profă. Au fost normali.

Am fost repartizat pentru ca faceam sport, Steaua isi alegea cei mai buni jucatori de la alte cluburi care faceau Armata, aveau dreptul de a-și selecta, pentru ca atunci cand intri pe stagiul militar, Steaua era titulara ca sa folosesc un termen. Și în momentul ala te lua, aveau nevoie sa fii foarte bun asta era condiția. Și Steaua mi-a solicitat sa continui activ in Polo, am fost repartizat la o unitate chiar din Berceni de la periferia Popesti Leordeni pe acea sosea care duce din apratori spre Popesti, unitatea e chiar la intrare in acea localitate, 1305 – unitate de protocol a armatei, unde mi-am facut stagiul militar, iar dupa depunerea juramantului, cei de la Steaua au venit, au vrut sa ma mute si le am spus, nu aleg pentru ca am avut discuții cu familia, bunicii, si am ales sa-mi continui studiile, si am ales sa fac facultatea. Era foarte greu sa inveti, sa faci facultate. Am ales sa invat, am renuntat la sport. Si intamplarea a facut sa fiu in acel moment furierul sefului de stat major. Am ajuns sa lucrez in mod direct cu domnul Marin Ionel, la vremea aia era capitan, cel care ulterior a ajuns ulterior adjunct al SRI a fost unul din cei 4 adjuncti ai domnului Timofte, pe vrema cand Radu Timofte conducea SRI deci inainte de George Maior. A fost cel care a fost trecut in rezerva de Băsescu, toti ceilalti care erau la conducerea SRI stiti, cand s-a intamplat fuga lui Omar Hayssam, au fost destituiti in 2005 daca nu ma insel.

MUZGOCI: Ca sa faca loc noii tabere... (da da exact) dl Coldea si alti baieti ANCA: Coldea care se remarcase.... cu merite deosebite.. era premiant... Anca: deci in acel moment cand iti efectuai stagiul militar a aparut de fapt prima ta legatura cu acea zona a SP, ce urma sa fie SP...

Rizea: exact, mi s-a cerut mi s-a spus frumos daca vreau sa-mi continui relatia cu el, am un respect deosebit pentru Marin Ionel el e in rezerva acum, un om de la care am invatat foarte multe, el conducea acea unitate, colegul era comandant, el era general da.. un celebru ulterior general din MAI la inceput de 90., dl general Jimmy un om implicat in multe, inclusiv in vanzarile de jucatori de la Dinamo ... eh... istorii intregi pe care le cunosc...

Anca: Deci SP e mult mai vechi, inteleg...

Rizea: Și acolo... Anca... ce vreau sa spun, eram furierul comandantului si dupa ora 16... eram la 3 statii de tramvai pot sa spun ca acolo ... da. Aveam o anumita putere in acea unitate.. Îti dai seama... toata lumea venea la mine sa-mi ceara permisii, sa le dau bilete de voie, si pot sa spun ca acolo m- am implicat ca niste ofiteri care conduceau niste companii in inteorior si ma refer aici la cativa care au ajuns chiar seful SPP-ului, dl Gabi Naghi, era un umil locotenent major acolo l-am cunoscut, acolo in armata fiind.

Rizea: Și de acolo (Anca: dar cum se face ca acesti oameni care ulterior au ajuns in functii importante, au fost colegi la un moment dat intr-o unitate.. adica.. nu pot sa nu ma gandesc ca de aici s-a construit practic. Sau a inceput constructia si niste oameni au fost promovati doar pentru ca au fost impreuna la un mom dat.)

Anca: Practic atunci as putea spune, pe intelesul romanilor... Ai fost racolat?

Rizea: Da. S-a incercat daca vrei.. da... a fost o semiracolare, pentru ca n-am ramas in sistem, cu toate astea am pastrat legatura cu cei de acolo. Pot sa spun ca momentul 90 cand s-a infiintat Serviciul de Protectie si Paza toti, primii 10-15 erau primii din acea unitate in care am fost eu.

Anca: Deci iata, cum spuneam...

Rizea: Deci a fost ... eu am avut ocazia, voiam sa incep sa spun unde ramasesem cu studiile. Gen. Marin Ionel, azi general, la vremea aceea Căpitan. Mi-a oferit sansa sa invat in orele in care n-avea nevoie de mine. Imi dadusera o camera in comandament, e un lucru pe care nu-l voi uita toata viata si îi multumesc din nou si pot sa spun ca atunci cand am luat, fiind in armata, va dati seama sa fii in armata si sa intri printre primii la Politehnica. La stat, pentru că nu erau universități private, in 88 am intrat. Va dati seama ca n-am mai facut stagiul ala de 1 an si 4 luni. Practic m-am eliberat pentru ca normal un terist care luase la facultate avea 9 luni stagiul militar, iar pe platoul acelei unitati de platou a venit sa ne feclitite chiar ministrul Apararii, generalul Vasile Milea.

Rizea: Adica am avut ocazia sa-l cunosc pe Ștefan Gușă, seful Marelui Stat Major. Am avut ocazia sa-l cunosc pe maior Velicu... oameni cu adevarat de stat.

Anca: Ai dovezi? Daca tot ceea ce spui tu si pe parcurs te intreb de mai multe ori. Sunt lucruri care vor arunca Romania in aer. Ai aceste probe?

Rizea: Da, am dovezi. Îmi asum tot ceea ce spun. Le veti vedea prezentate in celalalt volum. Va pune Romania pe jar. Ii invit pe toti sa intre pe spovedania lui Rizea si sa vada o postare de ieri in care relatez o intamplare, eu am participat la niste intalniri confidentiale, cea cu Victor Ponta in care a avut loc în Spania, în Barcelona, in 2011, se poate proba cu biletele, rezervare, atunci a fost un concurs de raliuri unde Ponta a participat in weekend. Acolo am avut ... relatez o intalnire pe care eu am organizat o cu doi oameni de afaceri importanti din Romania care au vrut sa-l cunoasca pe Ponta pentru a sponsoriza PSD. Ponta era presedinte ales al PSD in 2010, intalnirea avand loc in 2011. Deja am precizat ca in aprilie, la aniversarea mea, acesti oameni au fost prezenti si-au interactionat si cu Vlad Stoica, seful cancelariei premierului Victor Ponta si cu deputatul Nicolae Banicioiu si cu Victor Ponta. In 2011 si la Barcelona s-au pus bazele unei colaborari. Am prezentat si dovada si restaurantul unde am luat cina. E un restaurant celebru de fructe de mare, unde merg personalitati. Am discutat lucruri importante.

Anca: Cristian Rizea, iarta-ma ca te intrerup, ce isi doreau acesti oameni? statul paralel stia ca Ponta o sa ajunga premier, dar ce doreau acesti oameni? de ce ar fi sustinut PSD?

Cand va voi spune despre cine e vorba, ce fel de afaceri, contracte de sute de milioane de euro le au luat si firma pe care ei o patroneaza, le-au castigat in România de la bugetul statului pentru asfaltari de drumuri, reabilitari de cai ferate, deci in domeniul transporturilor, una dintre primele 3 – 4 firme din Romania ca sa dau cateva detalii, da, o sa intelegeti ca nici eu nu erau straini de sistemul care conducea Romania in acel moment. Cu siguranta au fost trimisi, stiau ca Ponta o sa ajunga la guvernare, eu nu am stiut exact. El stie sa mascheze foarte bine aceste situatii si intr-adevar nu lasa de banuit nici prin felul sau de a se exterioriza, e un tip care ,,apara libertatea presei, drepturile cetatenilor, dar e sluga statului paralel. Multe intalniri, contracte, comisioane, deplasari externe.

Anca: Va intrerup putin, Muzgoci a avut un interviu cu Negulescu in care povestea de firmele lui Ghita care au sponsorizat Campania lui Ponta, momentul cu Tony Blair la Bucuresti. Bogdan, preia discutia din acest moment cu Cristian Rizea pentru ca poate informațiile de la Rizea si de la tine de la Negulescu se pun cap la cap si se face si un puzzle si mai mare.

Muzgoci: As vrea sa ma leg si de o postare pe care dvs ati facut o dl. Rizea. O postare recenta in care aduceati aminte chiar de acest episod. Banii primiti de Ponta in campanie sub forma de consultanta platita de Ghita. Dvs spuneti ca Ghita este doar un intermediar in toata ecuatia asta. As vrea sa ne lamuriti totusi pentru ca noi am detonat acel subiect, am discutat, intre timp DNA ne-a transmis un document in care ne spune ca nu sunt urmarite aceste fapte de niciun procuror. Ori mie mi se pare halucinant ca vorbim de niste bani care apar in alt dosar penal instrumentat tot de procurorii de la Ploiesti. banii care apar in documente, firme, totul detaliat. Toate aceste lucruri ajung la Ghita si se blocheaza.

Anca: Iarta-ma, Bogdan. Pare ca acest dosar a disparut desi noi avem probe. Ce stie dl Rizea cu ce avem noi ii pot trezi pe cei de la DNA. Noi putem sa le punem la dispozitie acele documente.

Rizea: Apropo, ca faceam referire nu intamplator la acea postare, ultima de aseara, unde ati vazut banii negri platiti pentru vizita lui Tony Blair, prima vizita, intalnirea cu acei oameni de afaceri a fost bine structurata si a inceput o colaborare benefica pentru ambele parti. Veti vedea contractele luate, sumele vehiculate.

Muzgoci: Haideti sa o luam cu inceputul.

Anca: Foarte grav ce spuneti, sper ca aveti dovezi in acest sens.

Rizea: Da, am dovezi pentru absolut tot si imi asum ce spun in fata romanilor, in acea cina de taina care a fost loc la restaurantul din Barcelona. Ce coincidenta, eu dau un interviu la Realitatea PLUS. Unul dintre subiectele discutate in acea seara a fost atunci s a parafat, nu acolo, dar la Bucuresti, dar prin telefon Ponta tinea legatura pentru ca atunci CRISTIAN BURCI dorea preluarea Realitatea TV a acestui post de tv. Atunci Sorin Ovidiu Vantu era internat la spitalul de urgenta. Stiam asta de la Burci ca l-a vizitat. Stiu ca pusesera tot pe hartie pentru a prelua. Burci m-a sunat pentru a-I transmite lui Victor Ponta ca va lua aceasta televiziune pentru a o pune la picioarele PSD si lui Victor Ponta. Ponta era foarte interesat, dar n-am stiut ca Ponta ii spune toti pasii pe care ii face lui Ghita. Abia dupa ce s-a intamplat aceasta preluare in forta a lui Ghita cu ajutorul sistemului, pentru ca Vantu a fost pur si simplu furat de peisaj.

Anca: Deci Ponta si Ghita I-au pacalit pe Vantu si Burci?

Rizea: Exact. Dupa aceea, Burci a venit si mi-a spus-incredibil, acum mi-am dat seama ca tot ce ti-am spus sa-i transmiti lui Ponta cand erati la Barcelona ii spunea lui Ghita si el a fost mereu in fata mea pentru a parafa aceasta preluare a postul de tv. Mi-a dat ca citat, un citat pe care il fac public in volumul doi imi spune ce i-a zis Vantu la acea intalnire pe care a avut-o cu el, la vila sa din nordul bBucureștiului. În momentul in care Burci se dusese sa-i dea banii, spune: imi pare rau, uite ce am facut, mi-a facut Ghita o oferta de nerefuzat si a folosit niste cuvinte pe care nu le puteti relata pe post pentru ca ati putea fi amendati de CNA, dar le gasiti in carte. Îmi asum responsabilitatea.

Anca: Sa ne intoarcem la discutia cu Tony Blair pentru ca a fost o legatura intre acea intalnire de la Barcelona cu cei doi oameni de afaceri si afacerea Tony Blair. Care e legatura?

Rizea: Eram in toamna lui 2011, incepuse sesiunea parlamentara, am precizat si ziua, aveam o sedinta la grupul parlamentar PSD, iar in acel moment presedintele PSD a iesit primul de la grup si mi-a spus sa-l urmez, eram in spatele lui si l-am condus pana la liftul din stanga. Cei care cunosc, stiu ca atunci cand iesi de la lift exista un lift un stanga. Acolo eram mai privilegiati. Ponta mi-a spus intrebandu-ma: prietenii care au fost la Barcelona sunt dispusi sa achite, sa sponsorizeze vizita lui Tony Blair pe care am pregatit-o? si I-am spus: bineinteles, pentru ca eu stiam ca ei raspund pozitiv la fiecare solicitare a presedintelui PSD. Asta era motivul pentru care eu aranjasem acea intalnire unde ei, repet, un lucru pe care nu l-am spus, ei am platit toate cheltuielile ocazionate de acel sejur la Barcelona?

Anca: Adica participarea lui Ponta la raliu?

Rizea: Nu, la raliu nu. Acolo era cu taxa de participare. A fost cu colegul sau pilot. Ponta a fost si copilot chiar si in politica. Dl de la Cluj a stat cu noi in hotel.

Anca: Sa nu-l bagam pe domn, el chiar practica acest sport, chiar si acum.

Rizea: M-a rugat si i-am spus da, bineinteles. Era atunci cu USL, valul era mare in randul electoratului. isi doreau sa vina USL la putere. Ponta sa mearga premier si Antonescu la presedintia României in 2014, i-am spus ca după ce am zis da, sa sponsorizeze vizita lui Blair mi-a zis sa iau legatura cu Sebi ca sa-i spunem cum ne si adresam si m-a invitat la casa presei, la sediul Rtv. Cum ajung la sediul Rtv in biroul lui mi-a spus sa las telefonul afara, iar in biroul lui mi-a soptit ca e nevoie de suma de 220 de mi de euro sa le transmit baietilor ca trebuie platita fundatiei lui Tony Blair. E vorba de un ONG care se ocupa de aceste cheltuieli ocazionate de vizitele pe care Tony Blair le facea, dupa ce n-a mai fost premierul Marii Britanii a facut aceste activitati de lobby.

Anca: Sa precizam ca nu e nimic ilegal din asta, sunt o gramada de politicieni care fac asta in intreaga lume. Noi vorbim de faptul cum s-a finantat, cu bani negri.

Muzgoci: vorbim de un om care isi dorea o functie imensa in statul roman.

Rizea: Modul elogios in care s-a exprimat la adresa lui Ponta in luarile de pozitie publice in timpul vizitei l-au ajutat foarte mult.

Anca: Și au spus prietenii dvs din Spania? Au platit banii? Mă refer strict la momentul cu Tony Blair. 220 de mii

Rizea: Sebi Ghita mi-a transmis mesajul. Am luat legătura cu ei la 9 dimineata, e una dintre primele companii de asfaltari din Romania, sa pastrez misterul, nu e greu de deslusit de unii din politica si trafic de influenta, iar acesti baieti m-au asteptat in biroul lor intr-o zona cat de cat centrala si imediat au acceptat aceasta propunere din partea lui Ponta si Ghita. Atunci am aflat de fapt ca in spatele lor se afla un politician important din Romania acelor ani care practice era patronul din spate a acelei companii, iar acei baieti nu faceau nimic fara acceptul lor.

Anca: Lucrurile se complica, era vorba despre alt partid inteleg. Da. Adica oamenii se aranjau pe ambele parti. Era la guvernare persoana respectiva la acel moment?

Rizea: Ea a fost mereu la guvernare prin faptul ca eu am inteles atunci de unde veneau acele contracte multianuale de la o administratie locala foarte importantă din România, atunci am inteles ca acea firma, un actionar mi-a marturist in vila lui din Cotroceni, vizavi de Palatul Cotroceni, mi-a marturisit ca acela a pus in fata si a infiintat acea firma pentru a putea sa preia toata activitatea importanta.

Anca: Administratia locala e Bucuresti?

Rizea- da, din Bucuresti.

Muzgoci: Și persoana respectiva fusese si primar pe la Bucuresti?

Rizea: Primar nu a fost, dar a fost mereu un om din umbra, un om in spatele unui prim ministru, in spatele lui Tariceanu, din cercul lui de apropiati, cei trei, care facea jocurile in PNL. Acum nu mai este active in PNL.

Muzgoci: Ne-ati facut curiosi, nu suntem decat noi aici.

Rizea: Noi si Romania. E vorba de Vlad Moisescu, celebrul om din umbra.

Primaria Sectorului 1

Rizea: Primaria Sectorului 1 si firma Straco pentru ca e usor pentru oricine.

Anca: Ai probe?

Rizea: Veti vedea in volumul doi, cred ca nu ati mai vazut un politician ca mine in Romania, 20 de ani in politica, am condus o institutie guvernamentala.. va pot spune ca in vol 2 ma autodenunt ca eu alaturi de un alt parlamentar din Romania, apropiat de Victor Ponta, am primit actiuni de la acesti baieti de la aceasta firma pentru a le mijloci obtinerea unui spatiu important din Bucuresti unde isi desfasoara o activitate comerciala importanta. Am primit actiuni, procurorii daca vor sa investigheze pot verifica acea societate care s-a infiintat si vor vedea unde s-au dus 20% de procente pentru acele societati. Vor vedea ca eu printr-o persoană interpusa si celalalt coleg al meu, e vorba de Banicioiu, si-a insusit acele actiuni pe numele sotiei sale Mihaela Preoteasa la acel moment. Acum se numeste Mihaela Banicioiu. Eu spun lucrurilor pe nume. Si mai mult, acesti oameni, asociati ai firmei, fratii Horpos și Verdes acum e presedintele asfaltatorilor din Romania, au venit la un moment dat, aveau probleme de lichiditate si au venit la mine rugandu-ma cu telefoane, aveau o presiune din partea sistemului, ulterior am inteles, aveau o problema cu spatiul ... sa spunem acum. E vorba de fosta discoteca ONE din Grozavesti si spun cu detalii a fost luata prin abuz si trafic de influenta facut de Mihnea Costoiu, la vremea aceea prorector al Politehnicii Bucuresti, afacere pentru care a luat 100 de mii de euro, bani negri de la cei doi.

Contracte ONE – Bănicioiu – Straco – Ponta – Costoiu – Ecaterina Andronescu

Anca: Din nou intreb sunt probe? (bineinteles) pentru ca acuzatiile sunt foarte grave.

Rizea: Bineinteles Anca, sunt probe, iar eu cu Bănicioiu am acceptat sa luam 20% din această societate. Acea discotecă ONE care s-a dorit a fi o replica Bamboo daca vreti. Si o concurenta.

MUZGOCI: Dle Rizea, bun.. reluam de la clubul ONE care inteleg ca existau planuri marete pentru ONE dincolo de toate lucrurile spuse, inteleg ca erau interese clare in acea companie... ce si doreau si de ce erau dispusi sa-si pluseze atat de mult buzunarele.

Rizea: Pai aceste cluburi. Se dorea ca ONE a lua fata lui Bamboo si intr-adevăr asa a fost in acea perioada. Toata lumea s-a mutat daca vreți in acest club facut, la un nivel international. Cu investitia celor de la Straco au implementat o acolo...

Rizea: Iar inainte de deschiderea lunii am inceput sa spun... erau foarte.. nu stiu.. asa..nervosi ca nu puteau sa finalizeze constructia, investitia, cei de la ONE si au vrut sa ma roage pe mine si pe Bănicioiu sa ne rascumpere cele 20% acordate fiecaruia dintre noi, pentru ca noi eram deja actionari acolo va dati seama... prin faptul ca i-am sprijinit....

Acea locatie este cantina Air 2 pentru cunoscatori.

Anca: Cum puteai cu Nicolae Bănicioiu sa facitilitezi obtinerea acestui spatiu?

Rizea: Pai eu aveam relatia cu acesti baieti ... eu m-am invartit in diverse cercuri si o sa va povestesc toata istoria mea din 87 apropiata de oamenii importanți din SS din România, retineti!

Anca: Imediat, pentru ca mai devreme ai facut referire la tine tocmai vreau sa ducem discuția in zona asta, dar cum functiona? Cum puteati voi doi sa influentati aceasta decizie?

Rizea: Era simplu, eu eram un apropiat al lui Victor Ponta in cercul sau de putere la PSD pentru ca eram atunci in opozitie cand am inceput discutiile referitoare la preluarea acestui spatiu... dupa ni s-a concretizat chiar cand Ponta era prim-ministru. Eu si cu... i-am transmis prietenului meu de atunci Nicolae Bănicioiu, el fiind apropiat al dnei Ecaterina Andronescu si al lui Mihnea Costoiu de pe vremea cand a fost liderul Asociatiilor Studentesti din Politehnica.

Rizea: Ei au avut o relatie... cum sa va spun stiu toate metehnele unul altuia, Mihnea Costoiu cu Bănicioiu, el lua bani ca sa faca tot felul de meetinguri si acolo fac referire in volumul 2 inclusiv, cand Bănicioiu si va aduceti aminte ca in Guvernul Năstase, Bănicioiu era pus de Cati Andronescu si Costoiu sa iasa in strada pe malul Dambovitei cu acel sicriu scriind Satanasiu – la adresa MEC Atanasiu pentru ca dna Andronescu era suparata ca a fost remaniata din functia MEC, am dat un singur exemplu.

Rizea: Ca sa va arat legatura care exista atunci... cand era o presiune scoteau studentii in strada. Studentii erau condusi de niste oameni ca Nicu Bănicioiu sau Gabriel Ispas mebru si el in PRO Ro. Am vazut ca a candidat la PS4.

Anca: cum se face ca baietii astia toti se aduna langa Ponta? E o coincidenta?

Rizea: Da... cred ca asta trebuie sa se intrebe romanii si sa se gandeasca atunci cand vor merge la vot pentru următorul Parlament al Romaniei, indiferent cand vor fi... acum la termen in decembrie sau peste 3 luni cum se vehiculeaza dupa decretarea unei posibile Stări de Urgență.

Anca: hai sa reluam... ai vorbit cu oamenii de afaceri pentru acel spatiu.. tu ai vobit cu Bănicioiu, Banicioiu a facut restul probabil la Ponta...

Rizea: Ne-am dus impreuna la Mihnea Costoiu, bineinteles oamenii de afaceri puseseră deja pe acea fosta cantina Air 2 din Grozavesti, era in paragina, studentii din politehnică...eu am facut Politehnica si n-am stat la camin. Dar cei care au stat stiu. Era in paragina.

Rizea: Noi am identificat ne-am dus la Costoiu si el a rezolvat toata aceasta procedura, ne-a infiintat firma, am obtinut contractul eu si Banicioiu am fost actionari prin interpusi. Lucru care se poate demonstra in secunda 2 daca cineva de la DNA nu l-ar mai dori sa-l protejeze pe acest Banicioiu care e implicat in numeroase dosare penale, o sa vi le spun pe toate.

Rizea: Alti oameni cu siguranta au platit pentru el, dar el mereu a fost ocolit de catuse... de ce? (Anca: din nou intrbe...dacă sunt probe pentru că Banicioiu e si azi in politica...)

Rizea: Eu am fost unu dintre cred ca cel mai apropiat de la PSD am fost in multe deplasari externe cu Banicioiu stiu foarte multe vacante prin intermediul altor oameni de afaceri, am probe, am absolut tot.

Relatia amoroasa cu Elena Istode – sefa acoperitilor din SRI , atacuri la Cristoiu, fotografie

Anca: Deci ai avut privilegiul sa cunosti niste oameni chiar importanti din sistem si vreau sa spun cu discutia catre un alt moment din viata ta. Public au aparut niste dezvaluiri acum cativa ani ca ai o relatie cu singurul general femeie din SRI – dna Elena Istode care nu era altcineva decat sefa acoperitilor din SRI. Cum ai cunoscut-o? Cum ai ajuns sa aveti o relatie?

Rizea: Ma provoci sa fac o marturisire pe care n-am facut o niciodata. Am facut in schimb in vol 2, cu multe detalii pe care romanii vor avea ocazia sa le citeasca si sa le savureze cu ghilimele...

Rizea: Da... ma pui... si pâna la urma asta-i adevarul si cred ca romanii trebuie sa cunoasca acest adevar. Am cunoscut-o e Elena Istode in anul 1999 inainte s-o cunosc pe sotia mea, apropo, un lucru pe care si ea îl stie... i-am marturisit si ei ulterior...

Și pot sa va spun acum, pot sa marturisesc public. Un lucru pe care nu l-am spus niciodata, Elena Istode a fost iubita mea. Anca (wow)

MUZGOCI: Continuati sa ne socati, ceea ce mi place... deci bun... ai cunoscut o pe Elena Istode, cunoscuta si ca sefa acoperitilor din SRI, exact

Anca: Vreau sa te intreb foarte important... o sa vreau sa obtin mai multe informații depspe povestea asta, dar cum au aparut acele poze cu tine si cu Elena Istode in presa tocmai la Ion Cristoiu?? Cum?? Ce s a intamplat? Cine le-a furnizat presei? Pentru ca erau niste poze private.. inteleg. presupun. Ca DNA era supravegheata având in vedere poza pe care o are. Dar cum au fost publicate si de ce tocmai la Ion Cristoiu?

Rizea: Cred ca totusi in sfarsit, Elena, ea a fost totusi asa, ca sa fac o paranteza pană sa va spun de pozele alea, ca au legatura cu ce va voi spune...

Rizea: Ea a avut oarecare orgoliu sau nemultumire, ca eu am cunoscut-o in 99, cred ca am fost cu ea din acel moment 1-2 ani, si ulterior am cunoscut-o pe sotia mea, la sfarsitul anilor 2000. Si cred ca s-a simtit ranita, daca vreti, orgoliu, sau nu stiu... avea alte ganduri cu mine, asta va pot spune clar, ca ea era la inceputurile carierei sale in SRI. Si ce coincidenta, nu?! Primul ei job fusese la ministrul Muncii in cabinetul ministrului Muncii, consilier, deci imlpementata de atunci la SRI.. (cine era min Muncii?)..pai aici va spun: Eu tocmai incepusem cariera politica in 1999 si trecusem la PSD, in primul vol, in vol1.