Asta, după ce noua conducere a companiei ROMPREST, cea LEGALĂ, a solicitat B1 TV să-i pună la dispoziție, pentru transparență și corecta informare, contractele de publicitate pe care compania ROMPREST le-a încheiat cu respectivul post TV, pe vremea vechii conduceri păguboase.

"Solicitarea noastră vine ca urmare a faptului că în perioada imediat următoare se va efectua un audit intern al societății, sens în care ne sunt imperios necesare documentele solicitate pentru compararea lor și validarea față de documentele existente în cadrul societății.

Importanța eventualelor inadvertențe prezidă/rezultă din modul în care persoane care au condus până acum compania urmează să fie supuse verificărilor în vederea atragerii răspunderii civile pentru prejudiciile aduse companiei, respectiv, după caz, atragerii răspunderii penale pentru fraude și delapidare", se arată într-o notificare postată pe site-ul companiei ROMPREST.

Controversatul patron minoritar al postului B1 TV, Sorin Oancea, nu este la prima abatere, fiind recunoscut pentru deschiderea față de practici de șantaj, defăimare și intimidare.

Afaceristul de garsonieră a fost vizat, de-a lungul timpului, de mai multe anchete DNA în legătură cu așa-zise contracte de publicitate. Sumele încasate erau, potrivit procurorilor, de ordinul sutelor de mii de euro!

În trecut, omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu a declarat, în fața judecătorilor de la Curtea Supremă, că i s-au cerut bani pentru manageri tv, printre care și Sorin Oancea, de la B1 TV.

În zilele următoare, cel mai probabil, vom afla care a fost prețul lui Sorin Oancea, dar și cum se regizau șantajele de presă la micul post TV. Totul, cu complicitatea lumii interlope.

"COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. cu datele de identificare din antet, anunta ca samsarul de presa, actionarul B1 TV Sorin Oancea incearca sa favorizeze interlopii care se erijeaza in continuare in reprezentanti ai companiei noastre, actionand prin aceleasi metode de amenintare, intimidare, inselatorie si santaj prin prezentarea denaturata a situatiei de fapt si aducerea in spatiul public a unor acuzatii extrem de grave la adresa actionarilor si reprezentanilor legali ai companiei noastre. Aceasta situatie cu consecinte extrem de grave, pentru toate persoanele implicate, prin care s-a manipulat si denaturat informatia, a fost creata si premeditata de catre aceste persoane care se pretind jurnalisti, cu scopul de a putea justifica spagile primite, acoperite prin contracte cu societatea noastra", anunță compania ROMPREST, într-un comunicat de presă postat pe site-ul oficial.

Potrivit sursei citate, in data de 22.03.202, Compania Romprest Service S.A. a notificat studioul de presa tip garsoniera B1 TV cu notificarea nr.40/22.03.2021, prin care le-a adus la cunostiinta ca au avut loc schimbari in conducerea Companiei, ca urmarea a hotararilor adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.07.2020, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in data de 01.03.2021.

"Avem suspiciunea rezonabila ca toate aceste contracte de publicitate, cat si contractele incheiate cu casele de avocatura, prin care delapideaza societatea, semnate in numele societatii de catre persoane fara calitate, respectiv vechea conducere, constituie santaj, defaimare si intimidare la adresa institutiilor publice, colaboratorilor si a Primarului Sectorului 1 Bucuresti, Clotilde Armand", atrage atentia compania.

"Toate aceste contracte FICTIVE de prestari servicii, comision, achizitii nereale, nu sunt in beneficiul real al Companiei! Fata de noua structura a conducerii, am solicitat sa ne puna la dispozitie contractele de publicitate incheiate de Compania noastra si pretinsul post de televiziune, insusite de persoane fara calitate in Companie, cu singurul scop de a devaliza si denatura imaginea actionarilor si a situatiei de fapt. Precizam ca, fata de situatia creata, Compania Romprest Service SA va formula actiunile necesare in fata instantelor civile si penale, astfel incat persoanele vinovate sa fie trase la raspundere si sa plateasca toate prejudiciile materiale si de imagine create companiei noastre", mai anunță, FERM, compania ROMPREST.