Sorin Grindeanu atacă PNL și USR: „O minoritate de blocaj ține România ostatică”. PSD caută o nouă majoritate

Sorin Grindeanu acuză PNL și USR că blochează ieșirea României din criza politică și spune că actuala formulă de putere nu mai poate fi numită majoritate. Liderul PSD susține că Ilie Bolojan și cele două partide se agață în continuare de guvernare, deși țara are nevoie rapid de un nou Executiv.
Grindeanu acuză PNL și USR că țin România blocată
Președintele PSD a folosit expresia „minoritate de blocaj” pentru a descrie actuala situație politică. Potrivit acestuia, Ilie Bolojan, PNL și USR ar împiedica formarea unei noi majorități și prelungesc o perioadă în care deciziile importante pentru țară nu pot fi luate.
„În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj, așa aș numi-o, care ține, practic, România ostatică. Mă refer, în mod evident, la Ilie Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere”, a declarat Sorin Grindeanu, la Camera Deputaților.
Liderul social-democrat spune că PSD a acceptat aproape toate soluțiile propuse pentru ieșirea din criză, inclusiv varianta unui acord politic. Cu toate acestea, Grindeanu susține că nu au existat pași concreți din partea celorlalte formațiuni pentru semnarea unei astfel de înțelegeri.
Sorin Grindeanu spune că nu mai are așteptări de la premierul demis
Președintele PSD afirmă că nu mai așteaptă o soluție din partea premierului demis, după ce mai multe variante discutate nu au dus la formarea unei majorități. El a amintit că social-democrații s-au declarat de acord inclusiv cu semnarea unui acord politic, însă inițiativa nu a fost dusă mai departe.
„Eu nu mai am așteptări de la prim-ministrul demis. Am fost deja de acord cu aproape toate variantele pe care le-a vehiculat, inclusiv cu acel acord politic, dacă vă aduceți aminte. Ați mai văzut dumneavoastră pe cineva să vină să semnăm vreun acord? Cum i-ați văzut dumneavoastră, i-am văzut și eu. Nu”, a spus Grindeanu.
În aceste condiții, liderul PSD spune că va continua discuțiile pentru găsirea unei formule parlamentare care să poată susține un nou guvern. El insistă că această construcție trebuie realizată fără sprijinul partidelor pe care le consideră extremiste.
PSD caută o majoritate fără voturile formațiunilor extremiste
Sorin Grindeanu susține că obiectivul său este formarea unei majorități care să ofere stabilitate și să permită instalarea rapidă a unui nou Executiv. Liderul PSD spune că situația se agravează, iar România nu își mai permite prelungirea blocajului politic.
„Voi continua să lucrez la formarea unei majorități care să excludă, și vreau să fiu foarte clar, voturile extremiste, dar care să ofere o soluție de stabilitate pentru România”, a afirmat Sorin Grindeanu.
Președintele PSD a atras atenția că lipsa unui guvern cu puteri depline afectează funcționarea țării. În opinia sa, negocierile trebuie accelerate, astfel încât noul Executiv să fie instalat cât mai repede.
„Vedeți că situația este din ce în ce mai rea și avem nevoie de un guvern cât mai repede”, a subliniat liderul PSD.
Grindeanu ironizează activitatea actualului Guvern
Sorin Grindeanu a criticat și activitatea Executivului interimar, despre care spune că nu poate adopta politici publice importante. Liderul PSD a susținut că ședințele de guvern se limitează la aprobarea unor măsuri administrative, fără decizii care să răspundă problemelor majore ale țării.
„Se întâmplă câte o ședință de guvern pe săptămână în care aprobă steme la localități, exproprieri și evaluări. În rest, politici publice, conform Constituției, nu au voie”, a declarat liderul PSD.