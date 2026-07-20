Sorin Grindeanu atacă PNL și USR: „O minoritate de blocaj ține România ostatică”. PSD caută o nouă majoritate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 14:48

Sorin Grindeanu acuză PNL și USR că blochează ieșirea României din criza politică și spune că actuala formulă de putere nu mai poate fi numită majoritate. Liderul PSD susține că Ilie Bolojan și cele două partide se agață în continuare de guvernare, deși țara are nevoie rapid de un nou Executiv.

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