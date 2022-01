Liderii PNL spun că nu au primit facturi mai mari la gaze și energie electrică, cel puțin pentru luna noiembrie.

La gaze, parcă a fost 340 de lei și la energie electrică în jur de 100 de lei. Nu mi s-a părut că a fost o creștere, e posibil să fi avut, pe noiembrie, a venit factura pe noiembrie să fi fost în interiorul unui contract, nu am văzut mărire de preț”, a declarat Virgil Popescu, ministrul Energiei.

„În jur de 500-550 de lei și la electricitate sub 3 milioane, eu sunt un consumator care plătește în avans gazul pentru ai fi mai ușor în iarnă, sunt ușor mai mari față de anul trecut”, a spus Ionuț Stroe, purtător de cuvânt PNL.



Deputatul PSD Mirela Adomnicăi a beneficiat de o compensare de aproape 200 de lei la facturi. Chiar și așa are de plătit dublu față de anul trceut.



„Factura la gaz pentru luna decembrie a fost de 578 de lei, iar cea de la curent de 165 de lei, dar repet este dublu față de cea ce am plătit de anul trecut în aceeași perioadă și este valoarea compensată, am beneficiat de compensare pentru gaz și curent, în jur de 90 de lei pentru fiecare”, a spus Mirela Adomnicăi, deputat PSD.



Sunt și alți aleși care îngroșă rândurile românilor care au de plătit facturi uriașe.

Silviu Dehelean, deputat USR, spune că la curent a avut undeva în jur de 150 de lei și la gaze 1500 lei.

Ilie Toma, deputat PSD: „În aceeași perioadă a anului trecut plăteam 350 - 400 de lei, până în 500 de lei, acum ultima factură a fost de 950 de lei și am impresia că chiar a depășit 1000 de lei”.



Deși legea privind compensarea și plafonarea prețurilor la energie a fost votată de Parlament, aleșii susțin că sunt nemulțumiți de proiectul pe care l-au votat.