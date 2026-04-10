La Mănăstirea Lainici, pregătirile pentru Sfintele Paști încep cu aproape două săptămâni înainte de sărbătoare. Se aleg ingrediente de calitate în cantități mari pentru miile de credincioși care vor ajunge aici.

”Se cerne toată făina, după aceea se împreună... adică se face aluatul pentru pâine. Se fac pâinile și în toate trei zilele, și luni, și marți, și miercuri, trei zile la rând, pentru că sunt foarte multe pâini. Sunt sute, 400-500 de pâini mari pentru mii de oameni care vor lua Sfintele Paști. Timp de trei zile se face această pâine. Se coace la cuptor natural”, a spus un călugăr.

După coacere, fiecare pâine este dusă în altar și urmează un moment esențial, încărcat de semnificație. Pentru fiecare bucată se rostesc rugăciuni și sunt pomeniți credincioșii.

”Din fiecare pâine se proscomidește. Adică se spun numele oamenilor care au dat pomelnice ca să ne rugăm pentru ei. Se pomenește... de fiecare pâine se proscomidește în cadrul Sfintei Liturghii”, a mai spus călugărul.

Ulterior, pâinea este pregătită pentru a fi împărțită credincioșilor.

”Se taie ca bucățelele de anafură foarte mici și după aceea se împreună cu vin în vase mari. Se împreună cu vin, se amestecă bine, se îmbibă bine pâinea în acel vin. După aceea le punem în păhărele cât mai igienice și după aceea, în noaptea Sfintelor Paști, după ce se dă Sfânta Lumină, noi la Mănăstirea Lainici facem sfințirea Sfintelor Paști în văzul și auzul tuturor oamenilor”, a transmis monahul.

Sfintele Paști sunt oferite o singură dată pe an și reprezintă o binecuvântare aparte pentru credincioși. O tradiție păstrată cu sfințenie în multe zone ale țării.