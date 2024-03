Mihai Precup, președintele mega-agenției de stat care monitoriza averea statului, nu știe exact câți bani câștigă într-o lună, deși conduce o instituție care ar trebui să verifice până la ultimul ban eficiența întreprinderilor publice.

"Salariul meu este - sper să nu greşesc - 24.000 de lei, net parcă, vorbim de 50% suplimentar. E conform grilei de salarizare, plus 50% pentru orice funcţionar care lucrează cu fonduri europene", a afirmat Precup.

Bugetul anual care ar putea fi alocat instituției este de 20 de milioane de euro, bani proveniți din tariful de monitorizare, dar şi o cotă din veniturile companiilor și din amenzile pe care le va da.





Mihai Precup are 38 de ani și a fost secretar de stat în cancelaria premierului Marcel Ciolacu, iar anterior secretar de stat în ministerul Finanţelor, pe vremea când portofoliul aparţinea PSD, potrivit Realitatea Plus.

În 2020 acesta a candidat la alegerile locale, pentru un post de consilier la Primăria Capitalei, și la parlamentare pentru un mandat de senator, din partea partidului Pro România, condus la acea vreme de Victor Ponta.

De altfel, în prezent Precup era coordonatorul filialei Sector 1 a partidului lui Ponta. Alături de el, în conducere sunt doi vicepreședinți Victor Moraru, de la PSD, fost primar la Amara vreme de 16 ani, şi de Ciprian Hojda, de la PNL, fost consilier de stat în cancelaria lui Nicolae Ciucă.



Potrivit ultimei declarații de avere, Mihai Precup a încasat 92.000 lei, indemnizația de secretar de stat. Are două apartamente, unul în Arad și altul în Luxembourg pe care le închiriază și de pe urma cărora a încasat în total peste 20.000 de euro. Cât despre economii deși în conturi are mai puțin de 10.000 de lei, acesta deține aproape 90.000 de euro într-un fond de investiții deschis în 2012 la Banca Europeană de Investiții. Pe lângă acești bani, mai are circa 12.500 de euro în acțiuni la două societăți de capital privat.