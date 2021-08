Purtătorul de cuvânt al DSP Suceava, Gabriela Băncilă, a transmis, printr-un comunicat de presă, vineri, că Dinu Sădean a solicitat încetarea exercitării funcţiei de director executiv al instituţiei, iar prin ordin al ministrului Sănătăţii atribuţiile specifice funcţiei au fost delegate directorului executiv adjunct economic până pe 31 august.



Băncilă a spus că Dinu Sădean, care s-a aflat la conducerea instituţiei din 10 iunie 2020, rămâne în structura DSP Suceava, activând ca medic primar epidemiolog.



„Închei aici mandatul meu de director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, cu satisfacţia muncii făcute cu seriozitate, cu mulţumirea că am putut contribui la gestionarea uneia dintre cele mai dificile perioade sanitare globale. Există în viaţa instituţiilor şi a oamenilor momente în care trebuie luate decizii fundamentale. Am fost pus în faţa unor astfel de momente, în care de deciziile luate depindea evoluţia epidemiologică a judeţului nostru. Mi-am asumat răspunderea deciziei şi am fost călăuzit permanent de gândul că necesitatea protejării sănătăţii publice are prioritate, chiar dacă aceasta a impus măsuri ferme şi imediate”, a declarat Dinu Sădean.