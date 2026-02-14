Șeful celei mai mari armate din Europa le cere americanilor mai multă predictibilitate și siguranță. Declarațiile care au aprins scena internațională

Sursă: Agerpres

Ministrul german al apărării Boris Pistorius a avertizat SUA sâmbătă împotriva derulării unor politici unilaterale, afirmând că o astfel de abordare nu va avea succes într-o lume a puterilor în competiție.

"Nici chiar Statele Unite nu pot acționa singure în lumea de astăzi a unor mari puteri emergente. Au nevoie de aliați", a declarat Pistorius la Conferința de Securitate de la Munchen (MSC).



El a spus că Europa are nevoie de "predictibilitate" și "siguranță" din partea Washingtonului, înainte de a se referi la recenta criză din cadrul NATO declanșată de demersul președintelui american Donald Trump de a obține controlul asupra Groenlandei, care aparține Danemarcei.

"Punerea sub semnul întrebării a integrității teritoriale și a suveranității unui stat membru NATO. Excluderea aliaților europeni de la negocieri care sunt cruciale pentru securitatea continentului. Toate acestea afectează alianța noastră și ne întărește adversarii", a declarat Pistorius în scurtul său discurs.

El a mai spus că a împărtășit frustrarea exprimată mai devreme la Munchen de secretarul de stat american Marco Rubio privind eșecul organizațiilor internaționale de a rezolva conflicte și crize.



El a apreciat însă că soluția este "reformarea și revigorarea" acestor instituții, nu abandonarea lor.



Pistorius a afirmat că percepe noua strategie de apărare a SUA, care scade importanța Europei pentru a prioritiza securitatea internă, securitatea emisferei vestice și contracarării Chinei, într-un mod "realist și pragmatic".



Pentru următorul capitol al parteneriatului transatlantic, a adăugat el, trebuie să existe o distribuție a poverii clară și corectă, Europa asumându-și un rol mai important.



"Europa trebuie să preia inițiativa în asigurarea unor forțe convenționale robuste și să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria vecinătate, în timp ce SUA continuă să contribuie cu sprijin strategic și nuclear pentru viitorul previzibil", a spus el.

