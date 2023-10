Camelia Bazac, de profesie medic oftalmolog, a intrat în forță pe piața auto de lux din România în 2002, iar în 2008 a inaugurat primul showroom Ferarri din țară, urmat de cel mai mare Ferrari Store din estul Europei.

Potrivt unor surse, ascensiunea fuliminantă poate fi pusă și pe seama legăturii dintre Camelia Genoveva Bazac și o firmă cu adânci conexiuni la nivelul serviciiilor secrete ale Federației Ruse.

Este vorba de firma Romanos Office Service Ltd, care asigură partea administrativă – încheiere contracte, intermediere relații clienți etc. – al unui lanț de companii cu sediul în Cipru printre care se află și cea deținută de familia Bazac, respectiv Forza Rossa Holding Limited.

Camelia Bazac, sub umbrela Moscovei?

Romanos Office Service Ltd. nu este doar ”administratorul” businessului doamnei Camelia Bazac, ci are rădăcini în multe alte afaceri controlate de serviciile secrete ale Rusiei FSB, urmașele temutului KGB. Acesta și-a extins afacerile în fostele țări comuniste afate sub tutela Moscovei comuniste, în general prin sistemul firmelor ”paravan”.

În scenariu intră oameni de afaceri de succes, bine poziționați și interconectați, iar interesele Kremlinului sunt puse în practică și transformate în realitate.

Astfel, în caracatița de firme ce orbitează în jurul Romanos Office Service Ltd., printre care șiForza Rossa Holding Limited, deținută de Camelia Bazac, apare o companie înființată în 1982, în URSS și controlată de fostul KGB – Russia Partners.

Director general la Russian Partners Investments SRL este Roman Simonov, afacerist care se prezintă drept un investitor de succes în tehnologie, cu un lung istoric de tranzacții internaționale.

Potrivit unor surse din piață, după colapsul Uniunii Sovietice, Russian Partners s-a implementat cu succes în Europa de Est, butonată de FSB. Au pus mâna pe fabrici de medicamente în Slovacia, dar și contracte guvernamentale în Marea Britanie. În acest fel, ar profita de pe urma unor astfel de conexiuni, pentru dezvoltarea altor afaceri.

În România, firma Forza Rossa are o sucursală – FORZA ROSSA HOLDING LIMITED NICOSIA-SUCURSALA BUCURESTI – al cărei administrator este chiar firma ”mamă” din Cipru.

O altă firmă ”administrată” de Romanos Office Service Ltd. este Ntebeliar Holdings Limited, condusă de omul de afaeri Zinon Zinonos, al cărui nume apare și în conducerea firmei Forza Rossa Holding Limited, deținută de Camelia Bazac.

Roman Simonov s-a alăturat firmei aflate sub control FSB ex-KGB în 2010

Roman Simonov s-a alăturat companiei Russia Partners în mai 2010 și se spune că ar fi strâns ”legat” de serviciile secrete ale Federației Ruse, fiind implicat în câteva zeci de tranzacții în timp ce era la Intel Capital, cea mai mare dintre acestea fiind o investiție de 250 de milioane de dolari.

Ipoteză-șoc. A fost ministrul Sănătății, Ionuț Bazac, recrutat de ruși?

Pe baza acestor informații și a caracatiței cu atâtea ramificații spre Kremlin, în piață s-a lansat o ipoteză șocantă: rușii ar fi avut nevoie de un om din interiorul sistemului politic din România, bine poziționat. O astfel de persoană ar putea fi chiar Ion Bazac, ministrul Sănătății în perioada 2008-2010. Ulterior, după ieșirea din guvern, astfel de relații puteau fi permanentizate.