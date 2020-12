Ședință la USR PLUS după deciziile PNL: Negocierile dintre partidele care vor să se alieze la guvernare vor fi reluate

Propunerea ca Ludovic Orban să preia din nou șefia Guvernului nu este luată în calcul la USR PLUS. Ba chiar, într-un comunicat de presă, aceștia au anunțat că un nou Cabinet Orban nu ar răspunde așteptărilor electoratului.

Se pare că USR - PLUS nu ar fi de acord cu niciuna dintre cele două variante propuse de PNL, conform unor surse Realitatea PLUS.

Două variante au lansat liberalii pentru negocierile cu USR PLUS și UDMR, variante votate în unanimitate în ședința BPN. Ludovic Orban a spus clar și răspicat că partenerii de negocieri trebuie să înțeleagă că PNL este partidul care a luat cele mai multe voturi la alegeri și că are dreptul la cele mai importante funcții în stat: premierul și șeful uneia dintre Camere. O noua rundă de discuții între cele trei partide, PNL, USR PLUS și UDMR este programată pentru ziua de joi.