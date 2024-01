Data limită pentru implementarea acestor modificări este 25 martie 2024. O noutate majoră este rovinieta zilnică, care va costa 2,5 euro, puțin sub prețul actual de 3 euro pentru o săptămână. Rovinieta săptămânală va fi înlocuită cu una de 10 zile, la 3,3 euro. În locul rovinietei de 90 de zile, va exista una pentru 60 de zile, la 28,2 euro pentru vehiculele de marfă și 8,4 euro pentru autoturisme. În prezent, rovinieta poate fi achiziționată pentru perioade de o săptămână, o lună, trei luni sau un an. După 25 martie, perioadele vor fi de o zi, 10 zile, o lună, două luni sau un an. Tarifele pentru rovinieta anuală rămân neschimbate, 28 de euro pentru autoturisme și 1210 euro pentru camioane.