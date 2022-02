Potrivit unor surse Realitatea PLUS, liberalii ar urma să îi ceară demisia ministrului Muncii, Marius Budai, în următoarea ședința a Coaliției.

Potrivit surselor citate, liberalii îi reproșează lui Budăi că nu respectă înțelegerile. Mai exact, în timp ce coaliția a stabilit că PNRR va fi optimizat în 2023, el cere renegocierea PNRR, spunând că acest lucru "nu este un moft și că premierul a agreat”.

"Acum, in România, cheltuielile doar cu pensiile din sectorul public, pe baza de contributivitate, sunt 8%. Toate, puse in procentul de 9,4%, nu se incadreaza. (...) „Trebuie să înțelegem că nu ne gândim să modificăm PNRR în structura lui. Avem jaloane, le indeplinim, unele le vom indeplini mai devreme de luna martie. Vom incepe discutiile cu Comisia Europeană. Am discutat de multe ori cu premierul Nicolae Ciucă și a agreat”, a declarat ministrul Muncii, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, în emisiunea România la Apel.

Liberalii îi reproșează, de asemenea, ministrului Muncii că îl sfidează pe premier. Ei îi cer acestuia, dar și partenerilor de Coaliție din PSD să nu mai promită majorări de pensii și să nu mai creeze "false speranțe în rândul românilor".

În plus de asta, liberalii cred că orice înțelegere la care s-a ajuns în Coaliție ar trebui respectată. Voci din partid spun că este posibil că lideri ai partidului să ceară în următoarea ședință a Coaliției depunerea mandatului lui Budăi.