John precizează că el este autorul versurilor devenite aproape la fel de emblematice ca imnul propiu-zis și că, deși nu a susținut niciodată monarhia, simte că familia Reginei merită puțin respect, la fel cum merită orice familie obișnuită, în astfel de momente.

"God Save the Queen" a fost lansat în mai 1977, pentru a coincide cu Jubileul de argint al Reginei Elisabeta a II-a. Piesa a urcat până pe locul 2 în topul britanic, iar speculația care circulă și în prezent este că ar fi ajuns pe primul loc, însă Casa Regală a cumpărat în cantități mari single-ul lui Rod Stweart, "I Don\"t Want to Talk About It" pentru a-l áduce pe prima poziție.